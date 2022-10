Vortrag im Mannheimer Technoseum zu Urban Farming

Mannheim. Gesunde und frische Lebensmittel ohne lange Transportwege: Urban Farming kann angesichts steigender Bevölkerungszahlen und wachsender Städte der Schlüssel zu einem ressourcenschonenden Leben in den Metropolen werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Technoseums. Am Mittwoch, 12. Oktober, stellt Volkmar Keuter bei einem Vortrag im Technoseum (Museumsstraße 1) unter anderem das Projekt inFARMING® vor, das seit zehn Jahren Gewächshäuser auf Gebäudedächern betreibt – also Obst und Gemüse in geschlossenen Systemen anbaut. Das reduziere nicht nur den Wasserverbrauch und den Düngereinsatz, sondern schütze auch die Pflanzen vor Schädlingen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Vortragsreihe forum mannheim statt, die sich im Winter 2022/23 dem Konzept der „Smart City“ widmet. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Keuter leitet die Abteilung Umwelt- und Ressourcennutzung am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen.

