Zum Welt-Adipositas-Tag am 4. März veranstaltet das Zentrum zur Behandlung von Adipositas und Diabetes am Universitätsklinikum Mannheim mit der Deutschen Adipositas Allianz (DAA) eine Gesprächsrunde im Internet. Vier Experten diskutieren zum Thema „Der Adipositas-Talk: Wie doof ist dick? Gehen wir mit Menschen mit Fettleibigkeit verantwortungsvoll um?“ Professor Matthias Blüher (Endokrinologie), Professorin Martina de Zwaan (Psychosomatik und Psychotherapie), der Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß und Journalist Christian Ruffus beleuchten verschiedene Aspekte der Erkrankung. Mit Melanie Bahlke, die 180 Kilogramm wiegt, nimmt auch eine persönlich von der Erkrankung Betroffene an der Talkrunde teil.

Fragen werden beantwortet

Adipositas ist in Deutschland noch immer nicht als chronische Erkrankung anerkannt. Die Schuld für Fettleibigkeit wird meist dem Einzelnen zugeschoben. Zwar existieren Behandlungsmethoden, die Kosten werden aber nur in geringem Umfang und einzelfallbezogen erstattet. Für Erkrankte bedeutet das meist, mit Vorurteilen und Beschwerden durch Folgeerkrankungen leben zu müssen. Die vier Experten stehen telefonisch und live für Fragen zur Verfügung.

Der Livestream des Adipositas-Talks wird an diesem Donnerstag, 4. März, von 17.30 bis 18.30 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Universitätsmedizin Mannheim ausgestrahlt: youtu.be/tnrPKKJSvLg. Im Vorfeld der Gesprächsrunde veranstaltet das Zentrum zur Behandlung von Adipositas und Diabetes um 17 Uhr eine Online-Veranstaltung, moderiert vom stellvertretenden Sektionsleiter Georgi Vassilev. Der Link zur Teilnahme inklusive Passwort sind auf www.umm.de/adipositas zu finden. red/cs