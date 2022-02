Vortrag des Altertumsvereins - Blick auf Hochburgen jüdischen Lebens

Mannheim. Sie prägten das europäische Judentum: die drei jüdischen Gemeinden der Städte Speyer, Worms und Mainz, berühmt geworden als SchUM-Städte nach den Anfangsbuchstaben der hebräischen Städtenamen von Speyer (Schpira), Worms (Warmaisa) und Mainz (Magenza). Am Donnerstag, 17. Februar, beleuchtet ein Vortrag in der Reihe des Mannheimer Altertumsvereins um 19 Uhr im Museum Weltkulturen D 5 der Reiss-Engelhorn-Museen die spannendsten Themen innerhalb der SchUM-Städte. Referentin ist Manja Altenburg von der Agentur für Jüdische Kultur in Heidelberg. Sie berichtet vom Alltag in den jüdischen Gemeinschaften und wie die SchUM-Städte zu Hochburgen des jüdischen Lebens wurden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung unter mav@mannheim.de wird gebeten.

