Vortrag am Technoseum - Geschichte der Arbeit im Blick

Mannheim. „Maloche und Feier: Arbeit im Museum präsentieren – kein leichtes Unterfangen“ ist der Titel eines Vortrags, den Peter Steinbach am Donnerstag, 16. September, im Technoseum hält. Der ehemalige Lehrstuhlinhaber am Historischen Institut der Universität Mannheim spricht um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung bis zum 13. September telefonisch unter 06 21/42 98-836 oder per E-Mail (constanze.pomp@technoseum.de) ist notwendig. Es gelten die aktuellen Corona-Hygienemaßnahmen, das Auditorium verfügt über eine Frischluftzufuhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1