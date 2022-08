Vortrag am Mittwoch: Mannheim im Spiegel alter Postkarten

Mannheim. Am Mittwoch, 31. August, gewährt ein Vortrag in den Reiss-Engelhorn-Museen einen spannenden Einblick in die Stadtgeschichte. Kunsthistorikerin Tanja Vogel stellt um 14.30 Uhr Ansichtskarten vor, die Mannheim um das Jahr 1900 zeigen. Die Quadratestadt erlebte damals eine besondere Blüte. Dies spiegeln auch die Ansichtskarten wider. Sie präsentieren Mannheim als aufstrebende Handels- und Industriestadt. Prachtvolle Gebäude und Parkanlagen wurden ebenso abgebildet wie Hafenanlagen und Brücken.

Der Vortrag findet im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D 5 statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Um Anmeldung unter 0621/2 93 37 71 oder rem.buchungen@mannheim.de wird gebeten. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Kulturschmaus am Nachmittag“. Diese bietet älteren Kulturbegeisterten ein spannendes Programm aus Kunst, Wissenschaft und Geschichte.

