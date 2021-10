Vorträge zu Kurfürst Carl Philipp

Er steht immer ein bisschen im Schatten seines Nachfolgers: Kurfürst Carl Philipp von der Pfalz (1661 – 1742). Er war es aber, der Mannheim 1720 zur kurfürstlichen Residenz gemacht und hier den Grundstein für das Schloss gelegt hat – auch wenn sein ab 1742 amtierender Nachfolger Carl Theodor dann für Mannheims große Blütezeit sorgte. Die Reiss-Engelhorn-Museen starten nun am Mittwoch, 27. Oktober, mit einer neuen Vortragsreihe. An vier Nachmittagen stellt Kunsthistoriker Hans-Jürgen Buderer Kurfürst Carl Philipp im Kontext der europäischen Kulturgeschichte vor.

Buderer, lange in der Kunsthalle tätig, war von 2000 bis 2015 an den rem und engagiert sich seither ehrenamtlich als Vorsitzender des Fördererkreises. Die Reihe wird am 3., 17. und 24. November fortgesetzt. Die Vorträge finden jeweils um 15.30 Uhr im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D 5 statt. Der Eintritt beträgt drei Euro. Buderer spricht über Carl Philipps Regentschaft unter kunsthistorischen wie auch anderen Aspekten. Er erinnert zudem daran, dass mit der von diesem Kurfürsten gegründeten Hofoper und der Hofkapelle schon unter ihm eine epochemachende Musikpflege begann. Außerdem richtete Carl Philipp eine hochwertige Gemäldegalerie ein und initiierte den Bau der Jesuitenkirche.