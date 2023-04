Vorträge rund um Gartenkunst

„Faszination Gartenkunst“ – unter diesem Titel starten anlässlich der Bundesgartenschau die Reiss-Engelhorn-Museen eine Vortragsreihe. Zugleich zeigen sie ab Donnerstag, 20. April, unter dem Motto „Willkommen BUGA 2023“ eine Auswahl floraler Schätze aus ihren Sammlungen in der „Blühenden Schatzkammer“ des Zeughauses. Bei der Eröffnung dieser Ausstellung um 17.30 Uhr wird auch das Buch „ Buga 2023 – Mannheims andere Bundesgartenschau“ vorgestellt.

Danach beginnt um 19 Uhr die Vortragsreihe. Zum Auftakt entführt Ägyptologin Gabriele Pieke die Zuhörer ins Reich der Pharaonen. Im Alten Ägypten lassen sich Gartenanlagen archäologisch bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. nachweisen. Das Spektrum reicht von prächtigen Tempel- und Palastgärten bis hin zu einfache Nutzgärten. Auch in antiken Texten wie etwa der Liebeslyrik werden schattenspendende Gärten und der wohltuende Geruch einzelner Pflanzen gepriesen. Der Vortrag bietet einen Überblick zu den wichtigsten Zier- und Nutzpflanzen sowie der Gartenkunst im Land am Nil.

Geschichte der Parks

Am Donnerstag, 27. April, stehen um 19 Uhr historische Parkanlagen in Mannheim im Mittelpunkt. Kai Budde vom Landesverein Badische Heimat zeigt, wie aus dem Adel vorbehaltenen „Herrschaftsgrün“ Stadtparks für Jedermann wurden. Er beleuchtet die Geschichte von Schloss- und Friedrichspark und geht auch auf die Anfänge von Luisen- und Herzogenriedpark ein. Außerdem unternimmt er einen Abstecher zum Heidelberger Schlosspark. Dabei kommen sowohl die wechselnden Parkmoden wie auch ihre Gartenarchitekten zur Sprache. Der Vortrag ist Teil der Reihe des Mannheimer Altertumsvereins. Um Anmeldung unter mav@mannheim.de wird daher gebeten.

Einer ganz besonderen Art von Gärten nimmt sich schließlich Kunsthistorikerin Eva-Maria Günther am Donnerstag, 11. Mai, an. Um 19 Uhr stellt sie gläserne Gärten aus aller Welt vor. Es sind ambitionierte Projekte, bei denen Glaskunst in landschaftsplanerisch gestalteten Flächen präsentiert wird. Installationen international renommierter Künstlerinnen und Künstlern zeigen die nahezu unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Werkstoff Glas. Ein Pionier gläserner Gärten ist der amerikanische Künstler Dale Chihuly, dessen Projekt „Garden and Glass“ jährlich viele Tausende Gäste nach Seattle lockt. Aber auch in Europa und Japan gibt es spannende Beispiele.