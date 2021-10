Mannheim. Der Förderkreis der Gustav-Wiederkehr-Schule in Sandhofen lädt seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung am Dienstag, 26. Oktober, ein. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Turnhalle der Schule. Auf der Tagesordnung stehen Regularien, sowie die Wahl eines neuen Vorstands. Es gilt die 3G-Regel; das Tragen einer medizinischen Maske und Voranmeldung sind erforderlich.

Anmeldung: foerderkreis@gustav-wiederkehr-schule.de