Vorstandsteam des Mannheimer MTG im Amt bestätigt

Die Mannheimer MTG ging corona-bedingt jetzt neue Wege und veranstaltete die Jahreshauptversammlung im Freien auf der Tribüne des Michael-Hoffmann-Stadions. Vorsitzender Boris Weirauch und sein Stellvertreter Rüdiger Harksen resümierten die vergangenen beiden Jahre, die dem Verein sportlich und organisatorisch viel abverlangten.

So musste der Verein im Frühjahr 2020 den Betrieb herunterfahren. Danach folgte ein Auf und Ab in der Pandemie. „Das hatte unsere Abteilungen vor große Herausforderungen gestellt, so mussten etwa Hygiene-Pläne gemacht und die Kommunikation in den virtuellen Raum verlagert werden, einige Abteilungen haben Sportangebote auch im Internet angeboten“, lobte Weirauch den Einfallsreichtum der Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Im Spitzensport hatte man aber über die Sonderverordnung für den Leistungssport die Möglichkeit, Athleten zu trainieren, was darin mündete, dass die MTG sechs Leichtathletinnen und Leichtathleten nach Tokio zur Olympiade schicken konnte.

Der Vorstand der MTG: Boris Weirauch (l.) und Rüdiger Harksen. © MTG

Weirauch und Harksen verwiesen zudem darauf, dass es dem Verein gelungen ist, die Leichtathletik-Laufbahn zu sanieren – dank zahlreicher Unterstützer, insbesondere dem Verwaltungsratsvorsitzenden Rüdiger Tessmer und dem Ehrenvorsitzenden und ehemaligen Bundestagsabgeordneten Lothar Mark.

Zum Vorstandsvorsitzenden wurde erneut Boris Weirauch gewählt. Mit ihm im Vorstand sind Rüdiger Harksen (Sport, stellvertretender Vorsitzender), Gerald Rehn (Finanzen), Paul Engelbrecht (Technik) und Christine Igel (Marketing). In den Verwaltungsrat wurden Rüdiger Tessmer (Vorsitzender), Michael Falter und Diethelm Bopp wieder gewählt. Beisitzer im Vorstand sind Michael Marschall und Norbert Baumgarten. Das Amt der Kassenprüfer übernehmen Hermann Eckert und Sven Löchner. red/aph

