Offiziell klingt Michael Grötsch gelassen. „Das wird eben im Haushalt berücksichtigt werden müssen“, sagt er über die 33,1 Millionen Euro, die jetzt zu den bereits bekannten Kosten der Generalsanierung des Nationaltheaters noch für die Ersatzspielstätten dazu kommen.

Derzeit laufen im Rathaus die internen Vorbereitungen für den Etatentwurf für 2022, der im Herbst dem Gemeinderat unterbreitet wird. Darin muss zumindest ein Teil der Gelder auftauchen – insgesamt fallen die 33,1 Millionen, wie die gesamten Kosten der Generalsanierung, verteilt auf fünf Jahre an.

Dabei geht man davon aus, dass zumindest im ersten Jahr kaum reine Baukosten zu zahlen sind, man den vorgesehenen Ansatz also reduzieren kann, weil die Arbeiten ja erst anlaufen und die Rechnungen dann erst nach und nach eintreffen. Schließlich hat sich die Stadt jetzt festgelegt, einzelne Bauaufträge an Bau- und Handwerkerfirmen, getrennt nach Gewerken, zu erteilen. „Paketvergabe“ nennt man das – im Unterschied zum Auftrag an einen Generalunternehmer.

Der Kulturausschuss soll am Dienstag, 30. März, der Gemeinderat dann endgültig am 22. April den Mietverträgen für die Ersatzspielstätten sowie den Aufträgen für die entsprechenden Baumaßnahmen zustimmen.

Auffällig ist aber, wie vorsichtig in der Vorlage – die Oberbürgermeister und Finanzdezernent mitgezeichnet haben – das Thema Finanzierung formuliert wird. Danach beauftragt der Gemeinderat die Verwaltung, „unter Beteiligung aller zuständigen Fachdezernate sowie unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzziele der Stadt Mannheim zur Erstellung eines nachhaltigen Haushalts und der Aufrechterhaltung der Investitionskraft Finanzierungsmöglichkeiten für das Interimskonzept auszuarbeiten“. Die Ergebnisse sollten dann bei der Etataufstellung ab 2022 berücksichtigt werden. Solche ausdrücklichen Einschränkungen wie „Berücksichtigung der allgemeinen Finanzziele“ oder „nachhaltiger Haushalt“ sowie „Aufrechterhaltung der Investitionskraft“ finden sich sonst in keiner Vorlage.

Weitere Mehrkosten

Dabei reichen die 33,1 Millionen gar nicht. Am Ende des 18-seitigen Papiers macht das Nationaltheater deutlich, dass es wegen der Ersatzspielstätten „zwangsläufig erhöhte Aufwendungen“ haben wird, die in den Miet- und Investitionskosten gar nicht einkalkuliert sind. So brauche man bei einem Proben- und Vorstellungsbetrieb in fünf über die Region verteilten Ersatzspielstätten mehr Personal ebenso wie einen erweiterten Fuhrpark, vom zusätzlichen Sattelschlepper für Kulissen bis zu Kleintransportern oder eine höhere Anzahl an Transportboxen. Weil die Bunkerfläche unter dem Goetheplatz während der Generalsanierung wegfällt, aber das neue Zentrallager im Hafen nicht rechtzeitig fertig wird, müsse man zudem eine Lagerhalle „in gebotener Größe für die Zwischenunterbringung von Requisiten“ anmieten.

Derzeit schätzt das Theater, auch wenn die Planungen noch nicht abgeschlossen sind, dass pro Jahr 900 000 Euro weitere Betriebskosten anfallen – also für fünf Jahre 4,5 Millionen Euro. Grötsch sagt dazu auf Anfrage nur: „Es war doch klar, dass das Theater auch während der Sanierungszeit seine Dinge lagern und transportieren muss“, und darüber werde der Gemeinderat eben transparent informiert.

Was die Stadtspitze aber tatsächlich davon hält, lässt sich dem letzten Satz der Vorlage entnehmen. Da heißt es, „aufgrund finanziell begrenzter Ressourcen“ sei „ein signifikanter Eigenbeitrag notwendig“, indem das Nationaltheater „Einsparungen im laufenden Betrieb“ vornehmen müsse, sich um Sponsoring oder eigene Finanzierungsvorschläge zu kümmern habe. Das klingt so, als würden die 4,5 Millionen Euro nicht noch zusätzlich bewilligt.