In Zusammenarbeit mit der Kinderbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim bietet das Institut Français Mannheim am Samstag, 17. April, 14 Uhr, für Kinder zwischen vier und sechs Jahren eine bilinguale Vorlesestunde online live mit den Vorleserinnen Aude Mandil-Dettlinger und Manuela Richter an. Vorgelesen wird das Bilderbuch „Haut les pattes!/Pfoten hoch!“ von Catharina Valckx abwechselnd in Deutsch und Französisch. In Anschluss werden spielerische Aktivitäten angeboten. Die Geschichte vom Hamster Billy wurde in viele Sprachen übersetzt und ausgezeichnet. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich unter stadtbibliothek.kinderbibliothek@mannheim.de. Die Anmeldedaten werden dann per E-Mail verschickt. red/aph

