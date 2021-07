Vorgaben wurden eingehalten - trotzdem 57 Kinder in Quarantäne

Es ist eine Enttäuschung für viele Kinder und ihre Familien. Kurz vor Ferienbeginn befinden sich nach einer Jugendübernachtung in einem Mannheimer Reitverein wegen eines positiven Corona-Falls 57 Kinder für zwei Wochen in Quarantäne. Das bedeutet: keine Freizeitveranstaltungen, kein Wandertag, keine Zeugnisausgabe. Dabei wurde eigentlich alles richtig gemacht.

„Es ist einfach traurig für die Kinder, dass das trotz aller Vorsichtsmaßnahmen passiert ist“, sagt Simone Volckmann, Stellvertretende Vorsitzende der Reitgemeinschaft Neckarau. Die Veranstaltung fand am Samstag, 17. Juli, in der Reithalle statt, alle Kinder wurden laut Volckmann vor Ort von medizinischem Personal auf das Coronavirus getestet oder mussten einen negativen Test vorlegen. „Die Halle gilt als offener Raum und war gut belüftet, wir haben Pizza bestellt, die Kinder haben von Einweggeschirr gegessen“, berichtet sie. Elf Kinder seien zu jung zum Übernachten gewesen und deshalb abends abgeholt worden, die anderen 46 hätten auf mitgebrachten Matten und Schlafsäcken geschlafen. „Die Kinder hatten so einen Spaß. Natürlich hatten sie miteinander Kontakt, aber nicht mehr als auf dem Schulhof.“

Fünf Tage später hätte sich das Gesundheitsamt gemeldet und um Rückruf gebeten. „Da war noch nicht von einem Corona-Fall die Rede“, sagt Volckmann, „ich hatte eher den Eindruck, dass wir ausgefragt wurden, ob wir uns an die Hygieneregeln gehalten haben. Ich dachte, dass sich vielleicht jemand beschwert hat. Aber das Gesundheitsamt hat uns bestätigt, dass wir vom Ablauf her alles richtig gemacht haben.“

Freitesten nicht möglich

Einen Tag später habe sie dann eine Mail mit Bitte um Weiterleitung an alle Eltern erhalten, dass bei der Übernachtung eine infizierte Person dabei gewesen sei und nun alle Kinder für zwei Wochen in Quarantäne müssten. Zudem wurde ein PCR-Test angeordnet. Besonders bitter: Auch ein negatives Ergebnis führte nicht zur Aufhebung der Quarantäne. Das sorgt für Frust bei Kindern wie Eltern. „Aber dafür kann ja das Gesundheitsamt nichts“, sagt Volckmann, „das sind die Vorschriften.“

Obwohl die Corona-Zahlen in Mannheim zuletzt wieder angestiegen sind, hält sich der Anteil unter Kindern und Jugendlichen offenbar noch in Grenzen. Wie Gesundheitsamtschef Peter Schäfer am Dienstag im Gemeinderat berichtete, gibt es an weiterführenden Schulen in der ganzen Stadt derzeit nur zwei Infizierte, an Grundschulen sind es fünf. Schäfer erklärte auch, warum sich Kontaktpersonen in Quarantäne - hier handelt es sich um landes-, beziehungsweise bundesweite Vorgaben - nicht nach vier oder fünf Tagen freitesten können: Mit Tests zu diesem Zeitpunkt wolle man nur abklären, wie weit im Voraus Betroffene möglicherweise ihrerseits andere infiziert hätten. Bei ihnen selbst könne dann immer noch eine Infektion auftreten.

„Mit dem Thema Quarantäne an sich haben wir kein Problem“, sagt Fridtjof Meyer, dessen Tochter betroffen ist. „Was mich stört, ist die Kommunikation.“ Er hätte sich gewünscht, dass das Gesundheitsamt direkt mit den Familien Kontakt aufnimmt und genauer informiert. Dazu teilt das Amt auf Anfrage mit: „In einer Einrichtung oder in einem Verein gibt es Hygieneverantwortliche, die die Gegebenheiten und das Hygienekonzept vor Ort am besten kennen und dazu Auskunft geben können, wie die Kontaktsituationen waren.“ Diese Person befrage man schnellstmöglich, wer mit wem direkten Kontakt gehabt habe. Wenn die Hygieneverantwortlichen dies nicht für alle exakt nachvollziehen könnten, müsse das Gesundheitsamt die Kontaktsituation als unübersichtlich einstufen und für alle Personen der Gruppe Quarantäne anordnen. „Diese Kommunikation läuft in der Regel im ersten Schritt über die hygieneverantwortliche Person, die dann in Rücksprache und unter Nennung der Dauer der Quarantäne mit dem Gesundheitsamt die Eltern informiert.“ Sollte sich im Nachhinein auf Basis der Angaben der Verantwortlichen herausstellen, dass einzelne Personen dieser Gruppe definitiv keinen engen Kontakt zur infizierten Person hatten, könne für diese die Quarantäne aufgehoben werden.

Von einer „unübersichtlichen“ Situation geht man offenbar auch in der Reithalle aus (zu konkreten Fällen äußert sich das Gesundheitsamt aus Datenschutzgründen nicht). Volckmann hat aber wenigstens etwas Beruhigendes: „Uns wurde gesagt, dass es keine Variante war. Und meines Wissens wurde bisher auch kein weiteres Kind positiv getestet.“ Von Eltern erfuhr diese Redaktion, dass für einige Kinder die Quarantäne am Mittwoch bereits wieder aufgehoben wurde. Die Gründe dafür konnten bis Redaktionsschluss nicht geklärt werden. (mit sma)

