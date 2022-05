Vorfreude auf das große Glaubensfest

Er ist „jedes mal sehr bereichert zurückgekommen“ – und freut sich daher sehr, ab Mittwoch einer von rund 20 000 bis 30 000 Teilnehmer beim 102. Deutschen Katholikentag in Stuttgart zu sein: Matthias Leis, Pastoralreferent aus der Seelsorgeeinheit, ist einer der Mannheimer bei dem großen Glaubensfest: „Es ist ein super Anlass, die Katholische Kirche in ihrer ganzen Bandbreite zu erleben“, so Matthias Leis.

Leis fährt mit etwa 15 jungen Leuten, Firmanden aus seiner Pfarrei und jungen Aktiven aus der Jugendkirche. Gemeinsam übernachten sie in einem Bad Canstatter Gymnasium im Schlafsack auf Isomatten – wie das bei Katholikentagen eben üblich ist. Und sie sind nicht nur Gast, sondern sie gestalten auch das Programm mit. Jugend- und Studentenpfarrer Manuel Gärtner, Dekanatsjugendreferentin Anna Ibach sowie Pfarrer Daniel Kunz von der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena bringen nach Stuttgart das Mannheimer Gottesdienst-Format „NeXt“ für junge Erwachsene mit. Der Gottesdienst unter dem Motto „Lebenslustig“ findet am 27. Mai um 22 Uhr in der Turnhalle der Falkert-/Schlossrealschule statt.

„Ein lebensbejahender Gottesdienst“, beschreibt Kunz das Format: „Wir werden mit kleiner eigener Band einen wirklich positiven Gottesdienst mit modernen Texten und Liedern feiern. Es gibt viel mitzumachen, zu diskutieren, sich einzubringen, und natürlich gibt es auch ein kleines Give away als Erinnerung“, kündigt er an. In Mannheim bietet er „NeXt“ einmal im Monat an, „um Menschen, die auf der Suche nach anderen Gottesdienstformen, nicht die traditionellen, sind, eine Möglichkeit zu bieten, miteinander zu feiern und ein paar neue Impulse für den eigenen Glauben zu bekommen“, erläutert Kunz.

Er merke immer mehr, „dass es nicht mehr mit einem Gottesdienst möglich ist, alle unter einen Hut zu bekommen, sondern dass viele verschiedene Formen nötig sind, die auch unterschiedliche Menschen ansprechen“, so Kunz. Dazu will er einen Beitrag leisten. In erster Linie ist der Katholikentag für ihn ein Glaubenstreffen, wo er immer feststelle, „es gibt mehr als mein kleines Umfeld, denn Menschen aus ganz Deutschland feiern ihren durchaus unterschiedlichen Glauben“.

Das zu erleben, gemeinsam zu feiern, die Kirche in ihrer ganzen Bandbreite ebenso wie prominente Gäste wie Bundeskanzler Olaf Scholz zu erleben, darauf freuen sich laut Mathias Leis die Mannheimer Teilnehmer. Er selbst hofft angesichts der Krise der Kirche indes auch, „das es zu einem offenen, transparenten Austausch kommt, dass man ins Gespräch kommt und nicht so tut, als sei nichts gewesen – das wäre fatal“, findet er. Da erhoffe er sich „deutliche Akzente“ im Sinne eines Aufbruchs zu Reformen.

Zurückhaltender äußert sich da Daniel Kunz. „Für mich ist ein Katholikentag zunächst mal nicht dazu da, die Situation der Kirche zu verbessern“, meint der Pfarrer. Er wisse zwar um die Themen, „die aber auf allen Ebenen diskutiert werden müssen, nicht nur oben“, so Kunz. Für ihn werde „immer deutlicher, wenn wir Kirche verändern, verbessern, neu aufstellen wollen, dann kann nicht nur an einer Ecke etwas geändert werden. Sondern es muss etwas Neues werden“, glaubt er, so wie aus dem derzeit laufenden Prozess zur Kirchentwicklung bei den Katholiken in Mannheim „etwas Neues werden muss und nicht nur ein Zusammenschluss von sieben Seelsorgeeinheiten“. Aber natürlich nutze er den Katholikentag gerne, „um neue Projekte kennenzulernen, die ein oder andere Comedy oder Podiumsdiskussion zu besuchen und auch zu schauen, wie andere mit der aktuellen Lage umgehen“, freut sich Daniel Kunz auf Stuttgart.

Auch Dekan Karl Jung ist natürlich beim 102. Deutsche Katholikentag in Stuttgart dabei. Er erwartet „spannende Diskussionen zu den brennenden Themen in Welt und Kirche, die dem Leitwort des Katholikentags Tiefe verleihen und sicher auf den Synodalen Weg ausstrahlen werden“, wie er es formuliert. Gespannt sei er auch ganz persönlich auf Bischof Georg Bätzing, den neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz, und die neue Präsidentin des Zentralkomitees der Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp. Außerdem wird er seine Dekanskollegen aus Frankfurt und Stuttgart, Johannes zu Eltz und Christian Hermes, treffen „Es ist immer spannend, aufeinander zu hören und voneinander zu lernen,“ so Jung. Dazu würden „natürlich Erinnerungen an den Katholikentag vor zehn Jahren in Mannheim wach, „und da freue ich mich auf die Begegnung und die spürbare Glaubensfreude“.

Zu dem Katholikentag in Mannheim im Mai 2012 waren 80 000 Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet nach Mannheim gekommen, wovon 33 000 an allen Veranstaltungstagen teilnahmen. Während des Glaubensfests hielten sich nach Einschätzung der Polizei 50 000 Personen mehr als gewöhnlich in den Quadraten auf. Nach einer Auswertung der Stadt von 2015 flossen damals fast 4,3 Millionen Euro an örtliche Unternehmen, Handwerks-, Dienstleistungsbetriebe, Handel, Hotels und Gastronomie.