Vorfall in Mannheimer Innenstadt: Frau alarmiert Polizei wegen Exhibitionisten

Mannheim. Die Polizei hat am Sonntagvormittag einen Exhibitionisten in der Mannheimer Innenstadt festgenommen. Wie die Beamten mitteilen, informierte eine Frau gegen 11 Uhr die Polizei über den Mann, der sich mit heruntergelassener Hose offenbar in einer Tiefgarage selbst befriedigte. Sie bemerkte den Mann von ihrem Balkon aus im Quadrat R 6. Auch als es zum Blickkontakt zwischen ihr und dem Mann kam, führte dieser sein Handeln fort.

Die Frau verständigte die Polizei, die den Mann kurze Zeit später an der Einfahrt der Tiefgarage antraf und festnahm. Der 26-Jährige muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten. Zeugen, die weitere Infos zum Vorfall haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Polizei zu melden.