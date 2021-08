Vorfall am Neckar: Uriniert oder entblößt?

Mannheim. Die Frage, ob ein sich bislang unbekannter Mann am Montagabend am Cahn-Garnier-Ufer zur Schau gestellt oder lediglich seine Notdurft verrichtet hat, muss das Dezernat Sexualdelikte des Kriminalkommissariat Mannheim derzeit klären. Wie die Polizei berichtet, ging eine 23-jährige Frau zunächst am Josef-Braun-Ufer spazieren, als sie gegen 21.40 Uhr, nach Passieren der Unterführung der Friedrich-Ebert-Brücke in Höhe des Cahn-Garnier-Ufers, unweit der Einmündung Hans-Böckler-Straße, auf den Mann traf, der zwischen zwei Kastanienbäumen stand. Einem ersten Eindruck zufolge onanierte er, schloss dann zügig die Hose und ging. Die Frau verständigte die Polizei, die Fahndung verlief jedoch ohne Ergebnis.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 35 Jahre, relativ klein (165 cm), dunkle, kurze Haare, kurz geschnittener Vollbart, gebräunter Teint. Er trug eine dunkle Steppjacke und dunkle Jeans. Der Mann sprach Deutsch mit Akzent. Die Situation beobachteten in unmittelbarer Nähe auch zwei Männer, die den Fahndern bislang noch nicht bekannt sind. Diese Zeugen sowie weitere Personen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel. 0621/174-4444, oder beim Polizeirevier Oststadt, Tel. 0621/174-3310, zu melden. red/aph