Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim ist am Dienstagmorgen ein Sachschaden von 25.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei soll ein 34-jähriger Autofahrer von der Konrad-Witz-Straße in die Seckenheimer Landstraße eingebogen sein und dabei mit dem Auto eines bevorrechtigten 23-Jährigen zusammengestoßen sein. Dabei wurde der 34-Jährige leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls kam es bis kurz nach 9 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

