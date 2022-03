Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Mannheim. Zwei Verletzte und 18 000 Euro Sachschaden - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwoch in Mannheim ereignet hat. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 58-Jähriger gegen 8 Uhr auf der Waldseestraße die Vorfahrt einer 47-Jährigen, die von rechts aus der Bruchsaler Straße kam. Bei der Kollision wurden beide Beteiligte verletzt und kamen zunächst in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Missachtung der Vorfahrt und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

