Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte bei Unfall

Mannheim. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Mannheim-Feudenheim verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ein 20-Jähriger war gegen 8.30 Uhr mit seinem Kia auf der Straße "Am Aubuckel" in Richtung Neustadter Straße unterwegs. An der Kreuzung Wingertsbuckel/Neustadter Straße habe er die Vorfahrt einer 60-jährigen Mercedes-Fahrerin missachtet. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Ampel war der Polizei zufolge außer Betrieb und zeigte dem 20-Jährigen gelbes Blinklicht. Nach der Kollision sei der Kia nach links in eine Grünfläche geschleudert und habe dabei einen Ampelmast und ein Verkehrszeichen beschädigt.

Nach aktuellem Stand verletzten sich beide Beteiligten leicht, sie kamen in Krankenhäuser. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten, so die Polizei, abgeschleppt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Schaden an Ampel und Verkehrszeichen ist noch unklar.

Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung für den Straßenverkehr blockiert, die Straßenbahnen der rnv konnten die Unfallstelle passieren.