Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in den Mannheimer Quadraten am Freitagabend sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, missachtete kurz vor 22 Uhr eine 37-Jährige an der Kreuzung T 3 / U 3 die Vorfahrt eines 69-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Beide wurden mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ihre Fahrzeuge waren total beschädigt und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

