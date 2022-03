Vorfahrt genommen - 18.000 Euro Sachschaden

Mannheim. Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen in Mannheim ereignet. Wie die Polizei mitteilte, missachtete ein 58-Jähriger im Kreuzungsbereich der Bruchsaler Straße die Vorfahrt einer 47-Jährigen. Durch die Kollision haben sich beide Fahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrzeuge wurden in Höhe von 18.000 Euro beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Der 58-Jährige muss sich nun wegen Missachtung der Vorfahrt und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.