Vorfahrt für Ungeschützte

Für mehr Sicherheit von schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmern rollt am Sonntag, 15. Mai, zum achten Mal die Kidical Mass durch Mannheim. Diesmal geht es in die Neckarstadt, der Start ist wie immer um 15.30 Uhr am Wasserturm. An diesem Tag und am 14. Mai finden unter dem Motto „Uns gehört die Straße“ in 180 Orten in ganz Deutschland und darüber hinaus Fahrraddemos statt, bei denen sich Kleine und Große dafür einsetzen, dass alle sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad und zu Fuß bewegen können. Im Fokus steht die Schutzbedürftigkeit der Kinder.

„Damit die Verkehrswende gelingt, ist es wichtig, dass sich alle Menschen auf dem Rad und zu Fuß sicher fühlen können. Wir brauchen ein Straßenverkehrsrecht, bei dem die ungeschützten Verkehrsteilnehmer:innen Vorfahrt haben – vor allem die Kinder. Davon profitieren wir alle“, so Simone Kraus vom Kidical Mass Aktionsbündnis „Kinder aufs Rad“. Das unterstützt auch das Mannheimer Orga-Team und ruft über die Teilnahme an der Demo hinaus dazu auf, die Petition mit den Forderungen nach einem kinderfreundlichen Straßenverkehrsrecht zu unterzeichnen. red/dir

