Vorfahrt auf Mannheimer Casterfeldstraße missachtet

Mannheim. Ein 60-jähriger Autofahrer ist am frühen Samstagnachmittag mit einem anderen Autofahrer in Mannheim-Neckarau zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war der 60-Jährige gegen 14 Uhr auf einem parallel zur Casterfeldstraße verlaufenden Zubringer unterwegs, als er an der Einmündung zur Casterfeldstraße einen 47-jährigen Autofahrer übersah. Dieser fuhr auf der rechten Spur in Richtung Rheinau. Beide Autofahrer blieben unverletzt. An den verunfallten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

