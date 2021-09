Vorerst Stellvertreter am Ruder

Schuljahreswechsel sind immer auch eine Zeit des Abschieds und des Neubeginns. So verabschiedete sich Holger Reusch (Bild) nach zehn Jahren als Direktor des Ludwig-Frank-Gymnasiums. Die Stelle werde erst im kommenden Jahr ausgeschrieben, teilte die Stadt bei einer Pressekonferenz mit. Bis zur Neubesetzung führt Stefan Weirether die Schule als Stellvertreter weiter.

Rektorin Christine Spiegel-Dumont ist von der Bertha-Hirsch-Grundschule aufs Schulamt gewechselt, Chefin ist vorläufig Konrektorin Cornelia Oehmichen. An der Oststadt-Grundschule hat zunächst Kathrin Lehmann das Ruder übernommen, Gerda Khan ist in den Ruhestand gegangen.

Personelle Veränderungen gibt es auch an den Förderzentren Maria-Montessori und Wilhelm-Busch. An Letzterem folgt Nathalie Knies auf Bernhard Allgaier, am Montessori-Beratungszentrum ist Rektorin Alexandra Müller-Otto ausgeschieden. Kommissarisch leitet die Schule Konrektorin Nicole Mastenbroek.

Drei Geschäftsführer gehen

Tiefe Einschnitte zeichnen sich schon jetzt für kommenden Sommer ab, wenn drei von vier geschäftsführenden Mannheimer Schulleitern in den Ruhestand gehen: Gerhard Weber (Moll-Direktor und zuständig für Gymnasien), Humboldt-Rektor Harald Leber (Geschäftsführer der Real- und Werkrealschulen) sowie Friedrich-List-Leiter Peter Bischof, Sprecher der beruflichen Schulen in Mannheim.

Nach Angaben der Stadt verabschieden sich in einem Jahr außerdem die Leiter von Integrierter Gesamtschule Herzogenried, Eberhard-Gothein-Schule und Lessing-Gymnasium. bhr (Bild: Sylvia Osthues)