Vor Polizei davongerast

Mit teilweise deutlich über 150 Stundenkilometern hat sich ein 20-jähriger Audi-Fahrer ein Verfolgungsrennen mit der Polizei geliefert, weil er sich einer Kontrolle entziehen wollte. Als der Mann in der Nacht zum Mittwoch, kurz nach 1 Uhr, in der Dannstadter Straße einer Polizeistreife aufgefallen war, flüchtete er auf der Neckarauer Straße in Richtung Casterfeldstraße. An der anschließend eingeleiteten Fahndung waren bis zu 14 Funkstreifenwagen beteiligt. Schließlich konnten der abgestellte Audi und auch der geflüchtete Fahrer gegen 2 Uhr in einem Feldweg in Brühl angetroffen werden. Der gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er Cannabis konsumiert und auch keine Fahrerlaubnis habe. Auf dem Polizeirevier Neckarau wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Audi wurde sichergestellt. Der Halter des Autos konnte noch in der Nacht erreicht werden. Gegen ihn wird nun separat ermittelt, unter anderem weil er zugelassen hatte, dass jemand ohne Führerschein fährt. pol/dir

