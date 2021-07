Vor-Ort-Termin zur Zukunft des Spiegelgeländes

Mannheim. Im Rahmen der Reihe "Fraktion vor Ort" lädt die Fraktion Freie Wähler - Mannheimer Liste zum Vor-Ort-Termin auf den Luzenberg ein. Am Donnerstag, 8. Juli, 18 Uhr, treffen sich Interessierte auf dem ehemaligen Industrieareal der Spiegelfabrik St. Gobain mit Bürgerinnen, Bürgern und Initiativen, um ins Gespräch zu kommen und über Ziele und Wünsche einer bürgernahen und ökologischen Entwicklung des Gebietes zu sprechen. Dabei werden die Stadträte Christiane Fuchs, Christopher Probst und Holger Schmid sowie Bezirksbeirat Thomas Steitz anwesend sein, um die Anregungen und Ideen zur künftigen Ausrichtung und Gestaltung dieses Geländes in die weiteren Gespräche und Diskussionen mitzunehmen. Treffpunkt ist das Werkstor von St. Gobain in der Spiegelstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1