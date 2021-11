Vor Joggerin entblößt

Ein bislang unbekannter Mann hat sich in Wallstadt vor einer 49-jährigen Joggerin entblößt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtetet, ereignete sich der Vorfall am Sonntag, 7. November, gegen 13.50 Uhr, als die Frau auf den Feldwegen in Richtung der Straßenbahnhaltestelle „Wallstadt-Ost“ joggte. In Höhe der Autobahnbrücke der A6 fiel der Frau ein Mann auf, der an einem Geländer lehnte. Als die Joggerin auf seiner Höhe war, drehte er sich zu ihr um und entblößte sich in sexueller Weise, wie es im Polizeibericht heißt. Die Frau setzte ihren Weg schnell fort und sprach kurz darauf eine Personengruppe mit einer Frau und zwei Männern, von denen einer im Rollstuhl saß, an. Zu Hause verständigte sie die Polizei.

Der Unbekannte soll etwa 50 bis 60 Jahre alt, und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein, einen leichten Bauchansatz, ein auffallend rundes Gesicht sowie grau melierte, kurze Haare haben. Er trug eine Brille mit großen, eckigen Gläsern und eine dunkelbraune Jogginghose mit verstärktem Bund an den Beinen und eine ziegelrote Steppjacke. Die Kripo Mannheim bittet um Hinweise. Insbesondere die drei genannten Personen werden gebeten, sich unter Tel. 0621/174 44 44 zu melden. red/agö