Vor Haustür überfallen

Bei einem Überfall am Montagabend im Quadrat Q 7 ist eine 63-Jährige von einem Unbekannten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau kurz vor 23 Uhr an der Haustür eines Mehrfamilienhauses unvermittelt zu Boden gerissen. Der Täter trat so lange auf das Opfer ein, bis die Frau ihre gelbe Handtasche losließ. Anschließend flüchtete der Unbekannte durch den Lameygarten in Richtung „Breite Straße“. Die 63-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß, schwarzafrikanische Erscheinung, schmächtige Statur, Vollbart. Der Mann war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose und einem weißen T-Shirt mit Aufdruck in der Mitte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/174 44 44 zu melden. pol/sh