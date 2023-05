Vor Diskothek überfallen

Ein 43-jähriger Mann ist vor einer Diskothek in U 5 zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstagmorgen, gegen 11 Uhr. Eine unbekannte männliche Person schlug dem 43-Jährigen unvermittelt mit einer Glasflasche auf den Kopf, wodurch dieser zu Boden ging. Vier weitere männliche Täter kamen hinzu, schlugen und traten den am Boden liegenden Mann. Während der Auseinandersetzung wurden ihm Handy und Geldbeutel entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Angaben geben können, melden ich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter Tel: 06211 74 44 44. pol/dir

