Vor dem Derby SV Waldhof gegen den 1. FCK

Selina Ballhaus vom Fan-Dachverband PRO Waldhof und Martin Willig vom Fanprojekt berichten vor dem Derby am Sonntag um 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion wie die Rivalität beider Vereine begann - und was einen SVW-Fan ausmacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie erklären Sie einem Laien eigentlich die Rivalität zwischen beiden Vereinen?

Martin Willig: Bei manchen Derbys gibt es auch Fan-Freundschaften, wie mit Eintracht Frankfurt. Aber mit Kaiserslautern ist es eine Rivalität, die allerdings erst seit 1983 begründet ist. Vorher hatten wir ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis. Weil der legendäre Mannheimer Trainer Seppl Herberger ja Weltmeister-Trainer von fünf Kaiserslautern-Spielern 1954 war. Und sein Liebling war ja Fritz Walter vom 1. FCK. Die hatten ein echtes Vater-Sohn-Verhältnis.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Was ist denn 1983 passiert?

Willig: Waldhof Mannheim ist damals wegen des zu kleinen Stadions und fehlender Sicherheitsvorkehrungen am Alsenweg nach Ludwigshafen ins Südweststadion gezogen. Und der damalige Präsident des FCK hat gesagt, dass Mannheim damit Pfälzer Hoheitsgebiet betritt. Er hatte die Befürchtung, dass die Mannheimer den Lauterern die Zuschauer wegnehmen würden. Der FCK hat damals um den Abstieg gekämpft, und die Zuschauerzahlen gingen dort zurück. Wir hatten gleich im ersten Jahr Bundesliga einen Schnitt von 28 000 Zuschauern. Höhepunkt war dann, als in der Stadionzeitung des FCK eine Wohnung für den kleinen Fritz Walter gesucht wurde, erfolgreicher Stürmer beim SVW. So wollte der FCK hier Verwirrung stiften, dass die Mannheimer denken, er wechselt. Dann hat sich alles hochgeschaukelt bis zum Höhepunkt 1997/98 mit Atilla Birlik.

Waren Sie damals vor Ort?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Willig: Ja, mit meinem Neffen Gerrit, Birlik war der Mann, der nur drei Minuten auf dem Platz stand beim Waldhof. Er war 19 und bekam die Chance, in Kaiserslautern eingewechselt zu werden, nach etwa 60 Minuten. Beim Spielstand von 3:0 für Kaiserslautern hat er den Nationalspieler Martin Wagner in seiner ersten Aktion an der Außenlinie weggegrätscht. Der Schiedsrichter war noch gar nicht da, da hatte sich der FCK-Tormann Gerry Ehrmann vor Birlik aufgebaut. Birlik hat ihn dann geohrfeigt und hat beim Abgang noch sein Logo auf die Haupttribüne gezeigt. Am nächsten Tag wurde er hier gefeiert. Als Ehrmann-Killer.

Selina Ballhaus: Ich bin ja erst 1990 geboren, mir wurde die Rivalität durch meinen Papa in die Wiege gelegt. Ich habe ein blau-schwarzes Herz, da hat rot-weiß keinen Platz (lacht).

Sie kennen sich durch Ihre Arbeit bestens aus: Was zeichnet einen echten Walhof-Fan aus?

Willig: Leidenschaft, Leidensfähigkeit, besonderes Temperament…

Ballhaus: …und ein gesunder Hang zum Masochismus. Immer wieder Niederlagen hinzunehmen und trotzdem Hoffnung zu haben.

Willig: Es verbindet uns, mit seinem Verein zu leiden, das ist eine Treue, wir sind ehrliche, einfache Leute und schon mit wenig zufrieden.

Ballhaus: Und dass man sich mit seinem Stadtteil, mit diesem Arbeiterverein, identifiziert. Zur Waldhof-Familie gehört, auch in den nicht so prunkvollen Jahren der Oberliga, dass man auch da immer an einem Strang zieht. Man gibt alles.

Willig: Genau, auch bei Spendenaktionen sind unsere Fans sofort dabei zu unterstützen, mitzumachen.

Ballhaus: Wir haben einen rauen Arbeitercharme, spielen keinen Produktfußball, hier am Alsenweg bekomme ich jedes Mal Gänsehaut, weil ich weiß, dass schon mein Papa als Kind seine Münzen zusammengesucht hat, um hier dabei zu sein. Die Leute standen auf den Dächern, weil sie es sich nicht leisten konnten. Das macht es besonders.

Willig: Man würde sein letztes Hemd dafür geben. Die Menschen hier leben den Verein, ihre Verfassung hängt davon ab, wie es dem Verein geht, wo er steht.

Wie erging es den Fans denn während des strengen Lockdowns?

Willig: Da habe ich bei Familien erleben können, wie sie das Hoffen und Bangen erleben, wenn sie nicht live dabei sind. Wie wichtig es den Menschen ist, ins Stadion zu können, sich berühren zu dürfen.

Ballhaus: Es ist nicht nur Freizeit, es ist Leben. Ich erinnere mich jetzt noch an das 1:1, das letzte Spiel vor der Pandemie, da konnte ich noch lange dran festhalten, dass wir da auf der Ost zusammenstanden.

Willig: Ja, dieses Derby war eines der letzten großen Highlights. Der Fanblock, die Ostkurve, die Otto-Siffling-Tribüne heißt, ist wirklich wichtig, das zusammen Bangen und Anfeuern. In den letzten Spielen sahen wir nicht gut aus, die letzten Ergebnisse gehen alle in Richtung Pfalz.

Warum hat der SVW denn in diesem Jahr so viele Punkte liegenlassen, woran lag’s?

Willig: Eine sportliche Einschätzung verbietet sich für uns, dafür sind unsere Fans da.

Ballhaus: Die Torschussverwertung… Aber das kann man ja mit einem Derbysieg wieder gut machen (lacht).

Am Sonntag werden 19 000 Zuschauer erwartet. Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf das Spiel?

Ballhaus: Ganz viel Vorfreude, aber auch Nervosität vor dem Spiel.

Willig: Noch ist ja nicht ganz klar, ob der harte Kern da ist, z. B. die Ultras. Das hätte dann noch mal eine andere Wertigkeit.

Bereiten Sie sich in ihrem Job anders auf ein Derby vor als auf ein „normales“ Spiel?

Willig: Ja, die Anspannung ist vor einem Derby deutlich höher als vor einem Spiel, bei dem vielleicht kaum Gästezuschauer da sind. Als Job sieht man ja auch um das Spiel herum, was passiert vor dem Stadion, im Umfeld. Man schaut in den Block, und wenn ich da die Geschichte lese mit den Dauerkarten-Käufern aus der Pfalz, die sich Karten für den Fanblock kaufen, und dann da auftauchen. Wie gehen wir damit um, wenn sie sich als Lauterer bemerkbar machen? Es gibt immer Unwägbarkeiten, aber aufgrund der jahrelangen Erfahrung bin ich guter Dinge. Aber die Hasskommentare in sozialen Netzwerken nehmen bedenkliche Maße an. Sowas muss nicht sein und nimmt Formen an, die man nicht braucht, auf allen Ebenen, nicht nur beim Fußball. Man muss mit vielem rechnen, aber ich gehe nicht vom Schlimmsten aus. Wir sind gut vorbereitet und hoffen auf einen ruhigen Arbeitstag.

Ballhaus: Von PRO Waldhof ist uns vor Derbys wichtig, dass wir bei Sicherheitsbesprechungen präsent sind, im Austausch mit Polizei, Verein. Wir rufen im Vorfeld als Fan-Dachverband zur Mäßigung auf. Wir pochen auch auf Fan-Rechte, wie das Zehn-Prozent-Gästekontingent. Wir sind am Spieltag präsent, ansprechbar für alle. Eine gesunde Rivalität gehört dazu, aber nur bis zu einem gewissen Maß, es dürfen keine Grenzen überschritten werden.

Da war die Sache mit dem Schwein, das im August 2019 vor dem Carl-Benz-Stadion angekettet worden ist …

Ballhaus: Da ist eine Grenze überschritten worden. Das war beiden Seiten bewusst.

Willig: Das Schwein war das Ende einer unglücklichen Kette von anderen Aktionen. Die Fans beider Vereine haben das Leben des Schweins dann zumindest gerettet und mit Spenden dafür gesorgt, dass es jetzt glücklich ist. Eigentlich ungewollt mit einer gemeinsamen Aktion zum Wohl des Schweins. Aber auch wenn die Pandemie dazwischen war, seit über drei Jahren gab es nichts mehr.

Zurück zum Sonntag: Was müssen die Mannheimer tun, um den Sieg zu holen?

Willig: Ich habe keine hohen Erwartungen und hoffe, dass ich mich freuen kann.

Ballhaus: Jedem Spieler sollte die Wichtigkeit dieses Derbys bewusst sein, sie sollen alles geben, dazu braucht es nicht zwingend einen schönen Fußball, wenn das Ergebnis stimmt.

Haben Sie schon mal mit einem Lauterer Fan gefeiert?

Ballhaus: Im Privaten nicht wissentlich (lacht). Der Fan-Dachverband arbeitet ja auch mit anderen Fangruppen zusammen, an Themen, die für Fans wichtig sind, aber wir feiern nicht zusammen…

Willig: Das kann ich ruhigen Gewissens verneinen. Gegenüber unserer Kollegen und Kolleginnen aus der Pfalz wird hin und wieder mal gefrotzelt, aber das war’s dann auch.

Ballhaus: Genau. Ob es am Ende mit dem Aufstieg klappt oder nicht: Wir müssen vor Lautern kommen.