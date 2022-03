Von Zauberbäumen und Bienenpralinen

Wie viele Badewannen voll Wasser der älteste Baum des Luisenparks wohl an einem Sommertag trinkt? Was sind Zauberbäume, außen grünbraun und innen blutrot? Welche genialen Lösungen haben Lebewesen entwickelt, um sich an extreme Lebensräume anzupassen – und was können und sollten Menschen dennoch gegen die Bedrohung der Arten tun? Das alles erfährt man in der „Grünen Schule“ des Luisenparks, die jetzt – nach der langen Pause wegen der Corona-Pandemie – wieder Angebote macht, für die man sich ab sofort anmelden kann.

Führungen in der Natur bietet die „Grüne Schule“ an. © Stadtpark

„Endlich scheint in der kommenden Saison die Pandemie unsere Aktionen wieder zuzulassen“, freut sich Ursula Jünger, die Leiterin der Einrichtung. Die Biologin richtet mit ihrem Team alljährlich über 600 Kurse für alle Altersgruppen aus – eine stattliche Zahl. Seit Wochen bereitet sie mit ihren Mitarbeitern nun die neue Saison vor, um bei Workshops und Führungen Kindern wie Erwachsenen Zusammenhänge in der Natur näherzubringen.

Warnung vor giftigen Pflanzen

Das Team sammelt Blätter mit einer spannenden Oberflächenstruktur für die Bionik-Führung oder fliegende Früchte für die Führung „Alles, was fliegt“. „Wir suchen immer wieder nach Naturphänomenen in den Parks und versuchen, sie möglichst spannend für die Menschen aufzubereiten“, so die Biologin. Besonders begehrt sind Samen für „Bienenpralinen“, die viele Kinder gerne basteln. „Die Pralinen werden dann in hübsche Eierkartons gefüllt, man kann sie im Garten aussähen und bald wachsen Blumen daraus, die die Bienen anziehen und ihnen wertvolle Nahrung sind“, so Jünger.

Für Lehrer und Erzieher bietet sie Kurse mit lehrplanrelevanten Inhalten für Kindergartengruppen und Schulklassen an, die ab jetzt wieder buchbar sind. Da werden im Frühling Schüler zu Insektenrettern, lernen Grundbegriffe der Bionik und welche Naturtricks sich der Mensch für die Entwicklung technischer Produkte abgeschaut hat. In dem Kurs „fair-ändern, fair-bessern, fair-handeln“ geht es darum, ökologisch verträglich und sozial gerecht zu leben, in einem anderen Workshop um die Auswirkungen des Kleidungskonsums auf Mensch und Umwelt. Kindergartenkinder machen mit „summ, summ, summ“ erste naturwissenschaftliche Begegnungen mit Bienen und erfahren, was „giftig“ bedeutet, welche Pflanzen sie nicht anfassen oder gar essen dürfen.

Auch den beliebten Kurs für Eltern von Kleinkindern über Giftpflanzen gibt es wieder. Kreative Duftkurse im Heilpflanzengarten stehen für Erwachsene ebenso auf dem Programm wie der neue Kurs „RAUS-ZEIT“ mit Tipps zu Hausmitteln gegen Schlafmangel und Energieverlust. Und unter dem Titel „… und die ganze Vogelschar“ gibt es ein Vogel-Livekonzert für Frühaufsteher, die Vogelrufen lauschen und sie deuten lernen können, aber auch nächtliche Fledermaustouren.

Neben all diesen Angeboten haben Ursula Jünger und ihr Team eine weitere Aufgabe übernommen. Für das Bildungsprogramm „Campus“ der Bundesgartenschau 2023 bereiten sie derzeit das Programm für beide Parkbereiche, also Luisenpark und Spinelli, vor, erarbeiten das pädagogische Konzept für den Bereich Insekten und bauen dafür einen „Lebensraum-Turm“.

