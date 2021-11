Von Unbekanntem mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein Mann ist am Sonntagabend in den Mannheimer Quadraten durch einen Messerstich ins Bein leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 24-Jährige gegen18.15 Uhr im Quadrat I6 von einem Unbekannten angegriffen. Dabei stach der Unbekannte vermutlich mit einem Messer in das Bein des 24-Jährigen und flüchtete anschließend. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach einer ersten Behandlung durch Rettungssanitäter vor Ort, kam der leicht verletzte Mann in ein Krankenhaus. Der Täter entkam unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1