Von Schwarzen Löchern und Schleimpilzen

Mannheim ist die Stadt der Erfinder. Deren Nachfolge traten jetzt elf junge Forscher an. In der Aula der Hochschule Mannheim stellten die Schüler die kreativen Ergebnisse ihrer Forschungen, Experimente und Tüfteleien vor, die im Rahmen des Hector Seminars Mannheim im vergangenen Schuljahr entstanden waren. Wie immer waren die Themen aus den MINT-Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sehr vielfältig.

Begrüßt wurden die Teilnehmer und ihre Begleiter von Thomas Hansemann, den es besonders freute, dass die Hochschule an zwei Projekten beteiligt war. Den Anfang machte Tobias Detmers. Der Schüler am Privatgymnasium Weinheim hatte mithilfe eines Roboters – Kartierung mit ROS (Robot Operation System) und den Verfahren Hector-Mapping und gmapping – Karten vom ersten Stock der Hochschule Mannheim erstellt. Betreut wurde er von Professor Michael (Hochschule Mannheim). Carle Boos und Philipp Althaus präsentierten den Bau einer (Corona)-Lüftungsanlage, durch die das störende Stoßlüften während des Unterrichts entfällt (wir berichteten). Betreut wurden sie von Inka Briese. Kooperationspartner waren Thomas Hansemann und Tino Wagenknecht von der Hochschule Mannheim.

Viel Beifall für fleißige Schüler

Nach einer Pause nahm Catharina Hock die Zuhörer mit in die fantastische Welt der Schwarzen Löcher, indem die Schülerin des Lessing-Gymnasiums und Teilnehmerin von Jugend forscht 2020 „Extreme Gravitationslinsen unter der Lupe und Licht in der Schwarzschild-Metrik“ betrachtete. Kooperationspartner war das Haus der Astronomie Heidelberg mit Martin Pössel.

Leonardo Yilmaz (Karl-Friedrich-Gymnasium) und Jakob Vogel (Liselotte-Gymnasium) bekamen im Team Cure, einem Projekt der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, die Möglichkeit zur „Integration eines Lidar-Sensors in ein Autonomes Fahrzeug“. Die Betreuer und Kooperationspartner lobten das Engagement und den Fleiß der Schüler. Diese wurden mit dem Beifall der zahlreichen Zuhörer für ihren Einsatz belohnt.

Inka Briese, Kursleiterin am Hector Seminar Mannheim, dankte den Teilnehmern für ihre spannenden Beiträge, der Hochschule für die Gastfreundschaft sowie den Kooperationspartnern und Betreuern der Teilnehmer. Ihr besonderer Dank galt der Hector-Stiftung, auch für die Unterstützung durch Personal und Material.

Im zweiten Teil der Abschlussvorträge am Donnerstag konnte Caroline Praehauser vom Werner-Heisenberg-Gymnasium in Weinheim ihren Vortrag über die „Fibonacci“-Folge präsentieren, so genannt nach dem Modell einer Kaninchenzucht aus dem 13. Jahrhundert von Kaufmann Leonardo da Pisa. Als Sohn des Kaufmanns Bonacci, lateinisch „filius Bonacci“, wurde Leonardo später „Fibonacci“ genannt. Betreuer der Hectorianerin waren Peter Parzewski und Michael Fix, Kooperationspartner die Universität Bremen. Lukas Gruber hat „Analysetools für einen Vulnerability-Scanner“ entwickelt, „weil Cybersicherheit gerade heutzutage wichtig ist“, so der Schüler aus dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Weinheim.

Patrizia Hermann, Maxim Meedah und Noelle White beschäftigten sich mit „Der Schleimpilz P. polycephalum – Chemotaxis eines Modellorganismus“. „Schleimpilze sind seit Jahren Modellorganismen, die nicht nur in der biologisch-medizinischen Grundlagenforschung eine wichtige Rolle spielen, sondern auch in Astronomie, Computertechnik und vielen weiteren Forschungsgebieten“, ist in ihrer Projektmappe zu lesen.