Von Reiseengeln begleitet

In Mannheim stieg ich in den ICE Richtung Berlin. Meine Freundin saß schon drin; wir wollten 55-jährige Freundschaft feiern. An einem recht abgelegenen Ort, dem Lassaner Winkel, vor Usedom gelegen. Nach freudiger Begrüßung kleiner Schreck: Ich hatte das Handy vergessen. Und sie hatte sowieso keines dabei. Und das vor einer zehnstündigen Bahnfahrt (nördlich von Berlin gab es langwierige Umleitungen wegen eines Anschlags auf die Elektronik der Bahnanlagen).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Irgendwie kam ich mir erst mal von allen möglichen Kontakten abgeschnitten vor. Alle Anschriften, zu kontaktierende Personen, Notizen, der Terminkalender, alles ist auf dem Handy gespeichert. Notizbücher sind doch von vorgestern… Immerhin hatte ich die Telefonnummer meiner Mannheimer Freundin im Kopf. Mit dem Handy meiner Sitznachbarin konnte ich die dann informieren, dass ich erst mal nicht verschollen, sondern nur von der Technik abgeschnitten sein werde. Erfreulicherweise schaffte es der ICE bis Berlin pünktlich. Auch die Anschlusszüge fuhren nach Plan. Doch eben statt zweieinhalb fünf Stunden lang.

Wir mussten irgendwie die Vermieterin benachrichtigen, dass sich unsere Ankunft sehr verspätet. Wir fassten Mut, die freundliche Zugbegleiterin um ihr Handy zu bitten. Die zögerte, es war ja ihr Diensttelefon und für solcherlei Dienste nicht vorgesehen. Unser Problem, viel zu spät in der Ferienwohnung anzukommen und die Vermieterin ohne Benachrichtigung warten zu lassen, leuchtete ihr ein. Wir durften telefonieren. Dumm war, dass wir nur den Anrufbeantworter erreichten. Immerhin. So war nachvollziehbar, dass wir noch kommen würden.

Einigermaßen zuversichtlich vertrieben wir uns die Stunden im Zug und guckten in das relativ wenig beleuchtete Brandenburger und Vorpommersche Land. Da kam die Zugführerin auf uns zu. Freudig, dass sie uns wieder entdeckt hatte. Die Vermieterin habe auf ihrem Handy zurückgerufen. Und somit erfahren, dass wir immer noch im Zug steckten und erst gegen 22.30 Uhr in Anklam ankämen.

Dem war auch so. Aber leider gab es kein Taxi mehr weit und breit. Der nächste Passant, den wir ansprachen, war Flüchtling aus der Ukraine und konnte kaum Deutsch. Aber geduldig tippte er unser Anliegen nach einem Taxi in sein Handy ein. Das einzige verfügbare hätte erst so um Mitternacht Zeit, uns abzuholen. Unser Zielort Lassan liegt etwa 18 km entfernt von Anklam. Im Dunkeln mit Rollkoffern so weit die Landstraße entlang zu wandern, war keine Option. Also irgendwie eine Übernachtungsmöglichkeit suchen? Unsere Ratlosigkeit stieg.

Da spazierte eine Passantin mit Handy über den Bahnhofsvorplatz. Eine kleine Hoffnung keimte auf. Immerhin könnten wir mit ihrem Handy, falls sie es erlaubt, die Vermieterin informieren. Die freundliche junge Frau hörte sich unser Problem an. Überlegte eine Weile. Deutete auf ihr Auto, das am Straßenrand geparkt war und meinte, sie wohne am Platz gegenüber. Und würde den Autoschlüssel holen und uns fahren. Wir waren erst mal sprachlos. Und boten ihr das Geld für das Taxi an. Das nahm sie gerne. Und nahm uns ein wenig das schlechte Gewissen, ihr nachts die Zeit zu stehlen. Sie sei Krankenschwester und habe wohl etwas zu viel von dem sogenannten Helfersyndrom.

Es war super, auf unserer Freundinnenreise so viel freundliche Hilfsbereitschaft zu erfahren. Und ein spätes Abendessen kriegten wir auch noch in der warmen Küche unserer Vermieterin.