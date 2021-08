Von Kässpätzle bis Ausländerbehörde: Minister Lucha besucht Jungbusch-Kochprojekt

„Ist das da in der Fritteuse ausgebacken?“, fragt Sozialminister Manne Lucha (Grüne), nach dem er sich einen sogenannten „Puff Puff“ einverleibt hat. Lucha sitzt im Jungbusch im Hof der Hafenkirche, als er das saftige, krapfenartige Gebäck aus Kamerun isst. Am Donnerstag hat er das Projekt „Let’s Cook Together“ besucht. Das sorgt in Mannheim für kulturellen Austausch - und zwar beim Kochen und Musizieren. Beim Projekt gilt es, „Menschen jeglicher Herkunft und sozialer Schicht“ zusammenzubringen, so Martin Metzger, stellvertretender Direktor des Diakonischen Werks Mannheim.

Themen kommen auf den Tisch

Auf dem Tisch landen dabei nicht nur leckere Gerichte, sondern auch unterschiedlichste Themen. Es gehe darum, „Migration und Asyl oder allgemein Randgruppen unserer Gesellschaft aus einer neuen, positiven Perspektive zu beleuchten“, so Metzger. Und so Barrieren zu vermindern. Das Projekt ermögliche Teilnehmern, mit Rezepten aus der Heimat, „Erinnerungen und Kultur zu teilen“. Gleichzeitig näherten „sie sich einer neuen Kultur an“, so Metzger. Das Kennenlernen auf Augenhöhe ermögliche, Berührungsängste und Vorurteile abzubauen.

Auch der Minister tauscht sich intensiv mit Kirchenvertretern, Ehrenamtlern und Projektteilnehmern aus. Vom Projekt ist er hin und weg, genau so wie von den aufgetischten Speisen: „Fein! Mit welchem Gewürz haben Sie da gearbeitet?“, fragt er und probiert sich durch die Gerichte. Er sei auch vorbei gekommen, um „Danke“ zu sagen, wie er bei seiner Begrüßung erklärt. Auch allen Ehrenamtlichen.

Florian Binsch, Pfarrer der Hafenkirche, sagt: „ Es ist ein Grundanliegen der Christen, Gemeinschaft zu stiften.“ Bezogen auf das Abendmahl heiße es in der Bibel ja auch „Hier ist nicht Jude noch Grieche“, nicht mehr Mann noch Frau. . . Man sei einfach zusammen. „Und auf heute bezogen könnte man sagen: nicht mehr Muslim und Afghane“, so Binsch. Integration müsse man „praktisch gestalten in seinem jeweiligen Leben“, sagt auch Metzger. Er sei dankbar für Luchas Besuch. Neben Geld in Form von Förderung sei auch Wertschätzung für das Ehrenamt wichtig. „Mit Herzblut“ brächten sich die Leute hier und in ganz Deutschland ein, so Metzger.

Lucha macht deutlich: Beruflich aus der Sozialpsychiatrie kommend wisse er, „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“. Vielfalt fördern, Sprache lernen, Kommunikation fördern - das gehe nicht vor „Tablet oder der Glotze“, sondern, wenn man „eine Stunde zusammen gut isst und vielleicht auch noch kocht.“ Es gehe um Identität und Identifikation. Und er wolle hier in Mannheim „in seinem Migrationsschwäbisch“ betonen: Ohne Vielfalt wär’s auch in der Küche nichts.

In den Gesprächen an den Tischen hört man indes Wortfetzen heraus. Die Entwicklung in Afghanistan spielt eine Rolle, man hört, wie ein ehemals aus Syrien geflüchteter junger Mann über das Thema spricht. „Ja, und da war eine Militärbasis. Die war so groß wie der Jungbusch, das muss man sich mal vorstellen“, sagt wieder ein anderer junger Student zu diesem.

Dann geht es um Wohnen im Jungbusch, Unigebäude, um Anmeldungen zu Klausuren und um das Prüfungsamt. Ein ganz normaler Lunch-Talk eben. Projektleiterin Filiz-Marleen Kuyucu erzählt, es gebe eine hohe Nachfrage beim Projekt: „Es ist da für alle, es soll keine Barrieren geben.“ Vor Corona war es ohne Anmeldung. „Das führte dann manchmal dazu, dass wir mal fünf, mal 120 Teilnehmer hatten“, sagt sie und lacht. „Was beim Kochen etwas schwierig ist.“

Indessen haben die Ehrenamtliche Julia Zessin und der Fotograf Alexander Kästel ein Kochbuch aus den Geschichten der Menschen gemacht: mit Leibesspeisen, Erinnerungen an Heimat und die Gerichte - und mit der ganz persönlichen Geschichte und Fotos der Erzählenden.

Und sein Leibgericht will Minister Lucha bald in Mannheim kochen, wie er am Tisch sagt: Er könne für 15 Personen Kässpätzle bereiten mit Vorarlberger Bergkäse, bietet er an. Hoffentlich kommen zu diesem Schmaus dann alle pünktlich, denn am Donnerstag kamen zwei zu spät, „weil sie auf der Ausländerbehörde festhingen“, so Kuyucu.