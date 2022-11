Von Jugendfarm bis Backhaus

Es geht um soziale und kulturelle Teilhabe, um alternative Mobilität sowie um die Themen Klima und Umwelt. „Mein Mannheim – Meine Idee“ lautet das Motto beim diesjährigen Beteiligungshaushalt der Stadt Mannheim. Jetzt präsentierten Mannheimerinnen und Mannheim ihre Ideen im Jugendkulturzentrum Forum. In einer von Rosa Omenaca Prado moderierten Talkrunde wurden die 18 Top-Ideen dem Publikum, darunter auch Oberbürgermeister Peter Kurz, in einem je dreiminütigen Redebeitrag vorgestellt.

So geht’s weiter Welche Ideen müssen in Mannheim unbedingt umgesetzt werden? Beim Beteiligungshaushalt können Bürger Vorschläge machen und zur Abstimmung stellen. Die Stadt hat für die Umsetzung der besten Vorschläge ein Budget von 500 000 Euro bereitgestellt. In einer ersten Abstimmungsphase waren rund 120 Ideen im Rennen. In der zweiten Votingphase, die bis 4. Dezember läuft, treten die besten 18 Ideen nochmals gegeneinander an. Das Voting beginnt für alle nochmal bei Null. Für diese Votingphase ist eine Anmeldung mit dem Benutzerprofil oder Registrierung auf dem Beteiligungsportal notwendig. Mehr dazu gibt’d unter bit.ly/3XFASAz Das Geld – pro Projekt maximal 100 000 Euro – wird entsprechend der Platzierung bei der zweiten Abstimmung verteilt. Das letzte Wort hat allerdings der Gemeinderat bei den Etatberatungen Mitte Dezember. ost

Die erste Phase des Beteiligungshaushaltes 2022 ist abgeschlossen. Vom 12. September bis zum 3. Oktober wurden 120 Ideen zur Stadtgestaltung in das Beteiligungsportal eingestellt. Diese konnten bis zum 16. Oktober von den Bürgerinnen und Bürgern bewertet werden. 13 000 Stimmen wurden dabei vergeben. 48 Ideen bekamen mehr als 100 Stimmen. Aus diesen hat eine Fach-Jury die 18 besten Ideen ausgewählt.

Fahrradwerkstatt für Schüler

Mit einem lodernden „Lagerfeuer“ auf der Bühne warb Benjamin Goos für „SCHUGA nach der BUGA“ – eine Jugendfarm auf Spinelli. Die Idee hatte der Lehrer gemeinsam mit Clemens Eitel und Andreas Wätzold entwickelt. „Auf der Jugendfarm können Kinder und Jugendliche werken, bauen, Landwirtschaft betreiben, Tiere hegen und pflegen aber auch spielen und sich in Freiheit ausprobieren“, erläuterte Goos. Die Jugendfarm als Kooperationspartner von Schulen und Kitas, Seniorenheimen und Kirchengruppen soll ein Verein tragen.

Weit mehr als nur ein Ort zum Brot backen ist das von Kira Schäfer vorgeschlagene öffentliche Backhaus – eventuell im Süden von Mannheim. Es soll ein Ort der Geselligkeit, Treffpunkt zum „Schwätzen“ und Austauschen, Schwarzes Brett und Nachrichtenzentrale sein. „Gemeinsames Backen schafft nicht nur Verbindung, sondern spart auch Energie“, meinte Schäfer. Als Appetitmacher mitgebracht hatte sie frisch gebackene Brioches, die sie anschließend im Publikum verteilte.

Um Mobilität und Teilhabe für alle geht es Christina Endt. Die Lehrerin würde gern an der Humboldt-Werkrealschule eine Fahrrad AG für „Schüler ohne Fahrrad“ einrichten, in Kooperation mit einer Fahrradwerkstatt im Stadtteil. Geplant sind Reparatur und Wartung der Zweiräder durch die Schülerinnen und Schüler, Fahrradtraining auf dem Schulhof, Schulung zu Verkehrsregeln und Ausflüge.

Lennart Christ will mit seiner Idee „Essbare Stadt Mannheim – Holen wir die Natur in die Stadt zurück!“ Mannheimer Grünflächen in blühende Räume verwandeln, Kindern aus der Stadt den Wert von biologischem und regionalem Obst und Gemüse näher bringen, Mannheim stadtklimatisch aufwerten sowie neuen Lebensraum für Insekten, Vögel und weitere Tiere schaffen.

Schottergärten im Visier

Vorgestellt wurden außerdem noch folgende Ideen zum Themenblock soziale und kulturelle Vielfalt: „Kampagne: Mit Rücksicht ohne Verluste – mobil durch Mannheim im öffentlichen Raum“ (Rollstuhlfahrer Martin Köhl und Karlheinz Schneider, Vorsitzender Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein), „Menstruationsartikel an Mannheimer Schulen“ (Tobias Deutsch), „SammelBar - Zentrale Abfallsammelstellen für ein echtes Recycling“ (Uwe Franken, Surfrider Foundation Baden-Pfalz) und „Neue Mannheimer Schule“ (Emre Yazar, Industriedesigner und Künstler).

Zum Themenblock Alternative Mobilität: „Radmobilität stärken“, „LaMa für alle – jedem Stadtbezirk sein kostenloses Lastenfahrrad“ (Patrick Hammel), „Verkehrsberuhigung Lange Rötter Straße“ (Ina Schäfer) sowie „Grünanforderung am Neckarauer Übergang“ (Gerd Hüttmann, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club ADFC) und „Kraftfahrzeug-Sperre in Fahrradstraße Mönchwörthstraße“ (ebenfalls von Gerd Hüttmann).

Zum Themenblock Klima und Umwelt: „1. Mannheimer Umwelthackathon“ (Emre Yazar, Industriedesigner), „Klima Wald – Tiny Forest für die Innenstadtquartiere“ (Andreas Lindemann), „Natur-Lern-Garten für die Innenstadtquartiere“ (Andreas Lindemann), „Kontrolle von Schottergärten verstärken“ (Sabine Pich) und „SchwVo gärtnert! Community-Garten auf dem Carl-Reiß-Platz“ (Sophie Klara Ebner).

Oberbürgermeister Kurz war begeistert von der Ideenvielfalt, „als Impulse, die Stadt aktiv mitzugestalten“, wie er betonte. Die Ideen sollen helfen, das Leitbild 2030 und die städtischen Anstrengungen zur Klimaneutralität, den Local Green Deal, in die Tat umzusetzen und allen in Mannheim lebenden Menschen eine soziale Teilhabe zu ermöglichen.