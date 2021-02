Übrigens dürften so manche bei einer Schachtel an nebeneinander gereihte Pralinen denken, während anderen ein Wust von Einschüben, Partizipialkonstruktionen und Konjunktionen einfällt. Richtig, vom Schachtelsatz soll die Rede sein: Denn dem ist der heutige 25. Februar als Ehrentag gewidmet – vermutlich auch deshalb, weil zwischen Kommas und Bindestrichen gepresste Langaussagen üblicherweise als kompliziert und unverdaulich geschmäht werden.

Davon künden Ein-Wort-Kommentare wie Satzmonster oder Bandwurmsatz, während Sprachwissenschaftler weniger abwertend von Hypotaxe sprechen, was so viel wie Unter-Ordnung bedeutet. Nicht nur Simultandolmetscher, auch Buchübersetzer empfinden die Spezialität der deutschen Sprache als Albtraum-Labyrinth, in dem man sich leicht verirren kann. Deshalb gehört zur journalistischen Ausbildung das Credo, bitte schön keine zeilenlangen Satzgefüge, die einen ganzen Absatz füllen. Umso mehr erstaunt, dass in dem Text des einstigen FAZ-Feuilletonisten Gerhard Stadelmaier zur Trauerfeier des Rhetorikers und Schriftstellers Walter Jens ein Satz mit 208 Wörtern auftaucht.

Vermutlich hat sich der Theaterkritiker an literarischen Vorbildern wie Thomas Mann und Heinrich von Kleist orientiert, denen der Ruhm als hypotaktische Großmeister gebührt. Gleichwohl gilt ein superlanger Satz aus dem 1945 veröffentlichten Roman „Der Tod des Vergils“ als rekordverdächtig: Darin soll der österreichische Autor Hermann Broch 1077 (!) Wörter unterbracht haben. Ohne dies zeitaufwendig nachzuzählen, setzt das Übrigens an dieser Stelle einfach einen (Schluss-)Punkt.