Die Strategie der Klimaschutzbewegung Fridays for Future lässt sich einfach zusammenfassen: Maximalen öffentlichen Druck auf politische Entscheidungsträgerinnen und -träger ausüben, um Vorhaben beim Klima- und Umweltschutz voranzubringen. So etwa auch vergangenen Freitag, als rund 600 Schülerinnen und Schüler auf ihren Fahrrädern demonstrierend durch Mannheims Straßen gefahren sind.

Es geht aber auch zwei Stufen leiser. Am Mittwochabend haben sich rund 30 Mannheimer Schülerinnen und Schüler zu einer Onlinekonferenz zusammengeschaltet. Sie wollen darüber sprechen, was Schulen zur Lösung der Klimakrise beitragen können und wie Klima- und Umweltschutz an Schulen vorangetrieben werden können. Begrüßt werden sie von Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell und Bildungsbürgermeister Dirk Grunert.

Das Kinder- und Jugendbüro 68Deins! soll die Einbindung von ... Das Kinder- und Jugendbüro 68Deins! soll die Einbindung von Kindern und Jugendlichen an kom munalpolitischen Entscheidungen in Mannheim fördern. Dazu schafft es unter anderem Dialog- und Beteiligungsplattformen, auf denen junge Menschen mit Vertre

Dabei sind aber auch, und das ist vielleicht sogar das Entscheidende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mannheimer Klimaschutzagentur und der Abteilung Klimaschutz der Stadtverwaltung. Und sie machen eine Zusage: Die Vorschläge der Schülerinnen und Schüler sollen in den Klimaschutz-Aktionsplan 2030 einfließen, den die Abteilung erarbeitet. Der Plan soll die Ziele und Maßnahmen der Stadt für das nächste Jahrzehnt beim Klimaschutz benennen.

Die Ideen der Schülerinnen und Schüler reichen von kleinen Dingen, wie mehr fleischlosem Essen in Mensen, zu großen Themen wie nachhaltiger Mobilität. Hier fallen Stichworte wie kostenloser ÖPNV für Schülerinnen, Schüler und Studierende oder der Ausbau und die Verbreiterung von Radwegen. „Dass man nicht denkt, das Auto fährt mich über den Haufen“, so ein Schüler. Die Vorschläge werden vom Kinder- und Jugendbüro 68Deins! zu Papier gebracht und sollen an Mannheimer Stadträte und Landtagsabgeordnete gehen.

Die Frage nach dem Geld

Eine weitere Forderung: Klima als Schulfach. Oder, wenn das nicht sofort ginge, zumindest als Arbeitsgemeinschaft. Überhaupt, Aufklärungsarbeit. „Man kann sich auch schon in der Schule Gedanken machen: Möchte ich unbedingt mal beim GKM arbeiten oder ist das mit meinen Einstellungen gar nicht vereinbar“, sagt etwa Elena Neumann von Fridays for Future Mannheim. Auch für die Begrünung von Schulhöfen und den Photovoltaikausbau auf Schuldächern sprechen sich die Schülerinnen und Schüler aus. Die Finanzierung sei dabei die entscheidende Hürde. Wie sie diese überwinden wollen, haben sie in einem Dokument auch als Stichpunkt festgehalten: „Aufgabe der Politik. Politik verteilt die Gelder.“