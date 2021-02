… bat eine parteipolitisch nicht ganz unmaßgebliche Person vor dem Landtagswahlkampf: „Bitte seien Sie nicht zu streng mit unseren Plakaten!“ In Corona-Zeiten habe man doch kaum andere Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen. Darauf versprachen wir, jedes einzelne Plakat im Stadtgebiet persönlich zu kontrollieren und sämtliche Verstöße zu dokumentieren. Den rohen Scherz haben wir natürlich nicht umgesetzt. Fraglos gibt es ja leider auch sehr viel drängendere Themen. Bei Fahrten durch die Stadt ist überdies der subjektive Eindruck, dass die Plakatierung diesmal deutlich maßvoller ausfällt als vor der Kommunalwahl 2019. Gut, das 15-Meter-Abstands-Gebot vor Kreuzungen wird von manchem mit sehr eigenwilligem Maßstab ausgelegt. Doch letztes Mal war alles viel schlimmer. Gleichwohl gibt es ein Motiv, das uns vielerorts regelrecht ins Auge sticht. Wegen der grellen, psychodelisch wirkenden Farben und Konturen, mit denen die Kandidaten darauf umrandet sind. Wenn man weiß, dass für jene Partei im Mannheimer Norden eine Apothekerin antritt und ihre Nachwuchs-Organisation Junge Liberale für die Freigabe aller weichen Drogen eintritt, dann geht das Kopfkino gar nicht mehr aus. Nach knallharter Recherche stellt sich indes heraus, dass die vermeintlichen LSD-Trips am Straßenrand von der zentralen Wahlkampfleitung in Stuttgart entworfen wurden. Aber macht es das besser? Wir versuchen jetzt, einfach nicht mehr hinzusehen. Bisher ohne Erfolg. Steffen Mack