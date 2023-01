Von der Kreuzfahrt inspiriert

Er ist im wahrsten Wortsinne um die gesamte Erdkugel gefahren: Frank Ringleb, seit 36 Jahren Kontrabassist im Nationaltheater-Orchester, hat nicht nur durch die Veranstaltungsreihe „Café-Concert“ mit 350 Veranstaltungen im Nationaltheater seit 1995 viele Fans in der Region, sondern auch weltweit. Mit seinem kleinen Ensemble „Salonissimo“ hatte er bereits viele Engagements auf Kreuzfahrtschiffen. Just beim Überqueren der Datumsgrenze, und dann auch noch am Geburtstag Richard Wagners, kam Frank Ringleb die Idee, ein Musikprogramm zu basteln, welches viele der bereisten Stationen seines „Künstlerlebens“ enthält. „Wien, Wien – nur Du allein?“ heißt es. Am Samstag um 20 Uhr wird das Quartett beim ersten Neujahrskonzert im „Schatzkistl“ dieses Programm erstmals präsentieren und zwischendurch sicher auch verraten, welche besonderen Situationen die Künstler auf dem jetzigen ZDF-Traumschiff „MS Amadea“ bereits erlebt haben. pwr

