Von der Forschung zur praktischen Lösung

Die Hochschule Mannheim und die Universität Mannheim sind mit einem gemeinsamen Antrag bei der Förderinitiative „Innovative Hochschule“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) erfolgreich gewesen: Ab Januar 2023 erhalten beide Einrichtungen für die nächsten fünf Jahre 12 Millionen Euro Förderung für die Umsetzung ihrer Innovations- und Transferstrategie.

Wie Hochschule und Universität am Montag gemeinsam mitteilten, gehört ihr Verbundprojekt TransforMA zu den geförderten Projekten der Initiative „Innovative Hochschulen“ von Bund und Ländern. Beide Einrichtungen konnten der Mitteilung zufolge eine überzeugende Strategie für den Wissenstransfer in die Gesellschaft und deren Umsetzung entwickeln.

Für Astrid Hedtke-Becker, Rektorin der Hochschule Mannheim, ist die einrichtungsübergreifende Zusammenarbeit ein großer Gewinn: „Mit TransforMA positionieren sich die Hochschule Mannheim und die Universität Mannheim gemeinsam als überregionales Kompetenzzentrum für die Gestaltung von vielfältigen Innovations- und Transferprozessen.“

Thomas Puhl, Rektor der Universität Mannheim, freute sich ebenfalls über den Zuschlag: „Von diesem Projekt wird Mannheim und die ganze Region profitieren. Und es unterstreicht die Stärke des Hochschulstandorts Mannheim: Wir sind nah dran an der Wirtschaft und den Bewohnerinnen und Bewohnern der Region und sehen es als eine unserer Kernaufgaben, forschungsbasierte Lösungsansätze für ihre konkreten Probleme zu liefern.“

Gemeinsam haben beide Einrichtungen nach eigenen Angaben ein ambitioniertes Konzept entwickelt, um den Technologie- und Wissenstransfer zu stärken: In enger Kooperation mit regionalen Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft sollen demnach Transformationsbedarfe und -prozesse identifiziert und gestaltet werden. Die geplanten Maßnahmen richten sich an Unternehmen, öffentliche Institutionen und zivilgesellschaftliche Gruppen.

Die Entwicklung einer KI-basierten Datenbank beispielsweise solle ein leichtes Technologie- und Wissensscouting ermöglichen und so für einen niederschwelligen Zugang zu verfügbarem Wissen und Technologien an beiden Hochschulen sorgen. In Reallaboren würden alltägliche Lösungen für nachhaltiges Leben und Haushalten entwickelt und erprobt. Die Frage, was die stetig zunehmende Transformationsdynamik unserer Zeit mit Menschen und Organisationen macht, stehe dabei stets im Mittelpunkt. red/fas