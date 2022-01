Mannheim. Ein Autofahrer ist am Dienstagabend im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei geriet der 23-Jährige gegen 21 Uhr an der Auffahrt vom Saarburger Ring auf die L597 in den Grünstreifen und kollidierte nach mehreren Metern schließlich mit einem Verkehrsschild kurz vor der Bushaltestelle Lilli-Gräber-Halle. Der Gesamtschaden liegt bei 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

