Von der Angst zur Hoffnung

Jedes Jahr feiern Christinnen und Christen Ostern: Durch Lesungen, Gebete und Riten werden die letzten Tage von Jesus aus Nazareth nacherzählt. Die Geschichte kennt man: Jesus isst sein „Letztes Abendmahl“ mit seinen Freundinnen und Freunden, wird von Judas verraten, gefangen genommen, zum Tode verurteilt und am Kreuz hingerichtet. Wenn man der Bibel glaubt, ist er am dritten Tage auferstanden. Aber was kann uns diese Geschichte heute sagen?

Wir in der Jugendkirche Samuel versuchen bei jedem Gottesdienst die Geschichten aus der Bibel in das Heute zu übertragen. Wir sind der Überzeugung, dass sie für alle etwas zu sagen haben und dass diese frohe Botschaft gewinnbringend ist. Dieses Jahr sind wir an Ostern einen besonderen Weg gegangen: Angst haben, Realität erkennen und Hoffnung schöpfen. Ich lade Sie ein, diesen Weg in den nächsten Zeilen mit uns zu gehen.

Unser Weg beginnt mit einer Erfahrung, die wir alle kennen: die Angst. Mitten im Bekannten geschieht etwas Unerwartetes und stellt das Leben auf den Kopf. Es kann etwas Kleines sein wie eine schlechte Nachricht; es kann aber auch etwas viel Gravierenderes sein. Plötzlich scheinen viele der einem bekannten Sicherheiten nicht mehr gegeben zu sein. Man weiß nicht mehr wie es weitergeht – die Gegenwart, aber vor allem die Zukunft werden zu einem sehr großen Fragezeichen. Und wir alle wissen, fürchtet man sich oft vor dem Unbekannten. In der Ostergeschichte kommt die Angst durch Jesu Worte beim letzten Abendmahl und durch seine Gefangennahme zu seinen Freundinnen und Freunden. Auf einmal wird das Leben dieser kleinen Gruppe auf den Kopf gestellt und sie wissen nicht wie es weitergeht.

Der Grausamkeit ausgesetzt

Dieser Weg geht aber weiter. Der Weg, der mit der Angst angefangen hat, führt über in die harte Realität, die man oft machtlos akzeptieren muss. Die Angst, die man hatte, bleibt. Dazu kommt aber eine kalte Erfahrung des Schicksal-Annehmens. Man wird dazu gezwungen ein passiver Zuschauer des Grausamen zu sein. In der Ostergeschichte müssen die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu passiv erleben, wie ihr Lehrer zum Tode verurteilt wird. Die Angst, die sie um die Zukunft ihres Freundes hatten, scheint gerechtfertigt, denn er wird auf eine der grausamsten Arten öffentlich hingerichtet. Sie sind auf einmal mit einer Realität konfrontiert, die ihre Hoffnungen im Bezug auf Jesus zerstört.

Aber der Weg hört damit nicht auf, es folgt ein letzter Schritt: Hoffnung schöpfen. Diese Erfahrung, dass – egal wie dunkel es um einen scheint – es einen Schimmer des Lichtes gibt. Dieses Licht wird uns oft durch andere Menschen gegeben. In der Ostergeschichte ist es der Bericht von Maria aus Magdala über eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesu, der den Freundinnen und Freunden Jesu Hoffnung gibt. Für die ersten Christinnen und Christen war es der Bericht der Jünger über ihre Erfahrungen mit dem auferstandenen Jesus, der ihre Hoffnung stärkte. Für uns heute sind es auch andere Menschen, die uns Licht und Hoffnung bringen. Es sind Menschen, die sich für Frieden und Leben einsetzen. Ich wünsche uns allen, dass wir – egal wie schlimm es in der Welt gerade ist – immer die Erfahrung machen dürfen, dass sich das Licht, dass sich das Gute durchsetzt und dass am Ende das Leben gewinnt.

Arturo Mispireta, Bildungsreferent in der Jugendkirche Samuel