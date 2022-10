Von Autofahrer übersehen – Radfahrer bei Unfall in Mannheim-Neckarstadt verletzt

Mannheim. Ein Radfahrer ist am Donnerstagabend in der Waldhofstraße in Mannheim bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 39-jähriger Autofahrer gegen 21.15 Uhr die Laurentiusstraße entlang und wollte in die Waldhofstraße einbiegen. Ebenfalls auf der Waldhofstraße unterwegs war ein 29-jähriger Radfahrer, der entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand fuhr. Der 39-jährige Autofahrer übersah den Radfahrer laut Polizei beim Abbiegen – beide stießen zusammen. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht, er wurde medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

