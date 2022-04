Vom Waldhof ans College – träumen von der US-Profiliga

Aaron Denk-Gracia ist entschlossen. Er ist zielstrebig und hat den Profi-Fußball im Auge. Dennoch hat er nie vergessen, wo er herkommt. Er ist bodenständig und geht gewissenhaft mit den Erfolgen um, die er sich erarbeitet hat. 2018 ist der heute 22-Jährige vom SV Waldhof Mannheim in den US-College-Fußball gewechselt, um in den Staaten mithilfe eines Stipendiums Fußball und Studium zu kombinieren.

Aaron Denk-Gracia startet im Herbst in seine letzte College-Saison. Was danach kommt? Er hat einen Plan B – aber hofft auf den großen Fußball. © West Virginia Soccer

Möglicherweise wäre ein solcher Spieler im deutschen Fußball-System untergegangen, in dem es an Durchlässigkeit fehlt zwischen Nachwuchsleistungszentren und Profimannschaften. Der US-College-Fußball fliegt hierzulande unter dem Radar – doch dabei handelt es sich um gezielte Nachwuchs-Förderung: „Mein Ziel ist es, in den Draft zu kommen“, sagt Denk-Gracia, der den Wunsch, in der US-Profiliga Major League Soccer (MLS) zu spielen, mit sich herumträgt. Die Zahl der Spieler, denen das gelingt, ist klein – extrem klein. Aber unmöglich ist es nicht.

Gezielte Nachwuchsförderung

Einen Aufstieg hat der junge Mannheimer bereits geschafft. Als er sich nach zwei Jahren bei den Mercy Mavericks umorientieren wollte und sich auf das Transferportal setzen ließ, meldeten sich zahlreiche renommierte Universitäten bei ihm. „Darunter war die West Virginia University. Schon der erste Kontakt war beeindruckend. Sie haben mir angeboten, mich einzufliegen, um mir dort alles zu zeigen. Die Kosten dafür hätten sie übernommen“, blickt Denk-Gracia zurück auf den Februar 2020. Im August des selben Jahres trat er seinem neuen Team bei.

„Die Schule hat einen Elitevertrag mit einem namhaften Sportartikelhersteller. Alles hier läuft unter Profi-Bedingungen, es gibt sogar ein großes Indoorfield auf Kunstrasen“, schwärmt Denk-Gracia. Im Januar 2021 startete dann die Saison, mit der die im Herbst ausgefallene Spielzeit nachgeholt wurde. „Das ist schon ein hohes Niveau, an das ich mich zuerst gewöhnen musste“, berichtet der Mannheimer.

Denk-Gracia startete mit den West Virginia Mountaneers durch und absolvierte die beste Saison aller Zeiten für die Schule. Sie erreichten das Viertelfinale – in einem Wettbewerb, an dem 210 College Teams teilnahmen. „Wir waren eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft, die von Trainer Daniel Stratford super vorbereitet wurde“, berichtet er.

Das Spielsystem ist modern und offensiv ausgerichtet, Denk-Gracia bildete mit Bjarne Thiesen, der bei Holstein Kiel ausgebildet wurde, ein geniales Innenverteidiger-Duo. 29 von 30 Partien bestritt Denk-Gracia von Beginn an, und erst im Elfmeterschießen musste sich seine Mannschaft dem Team aus Georgetown beugen. Dennoch feierte man diesen historischen Erfolg: „Am Ende des Semesters erhielten wir im ausverkauften Basketball-Stadion unter stehenden Ovationen eine Ehrung“, berichtet Denk-Gracia.

Daten oder Torschüsse?

Im Herbst wird der 22-Jährige in seine letzte College-Saison starten, wahrscheinlich trägt er dann die Kapitänsbinde. Ob es für den Draft reicht, wird sich zeigen. „Der SV Waldhof ist immer eine Option“, hält er sich das Hintertürchen in der Heimat auch ein Stück weit offen.

Alternativ hat Denk-Gracia klare Berufsvorstellungen. „Falls es mit dem Fußball nicht klappen sollte, würde ich gerne nach New York ziehen und als Data Analyst in einem großen Unternehmen arbeiten“, sagt der Sportler.

Doch ganz oben bleibt weiterhin der Traum vom großen Fußball – es wäre eine andere Art des American Dream.