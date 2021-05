Vom „Steppenwolf“ zu Goethes „Faust“

Goethes Faust oder doch lieber Lyrik? Für zahlreiche Abiturienten in Mannheim haben die schriftlichen Prüfungen im Fach Deutsch am gestrigen Dienstag begonnen. Fünfdreiviertel Stunden lang hatten die Prüflinge Zeit, ihre Gedanken auf Papier zu bringen. Fünfdreiviertel Stunden, die die jungen Leute mit Maske im Klassenzimmer verbracht haben. Wie fühlen sich die Gymnasiasten nach der ersten Klausur? Wir haben uns an verschiedenen Schulen umgehört.

AdUnit urban-intext1

Die Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried wirkt an diesem Dienstagnachmittag verlassen. Lina Biunda, Rouven Gruber und Lea Toth habe sich im Schulhof getroffen, um kurz über die Prüfung zu reden. Sie wirken vor allem erleichtert. Biunda hat sich für die Erörterung eines pragmatischen Texts entschieden. Vorbereitet hatte sie sich auf die literarischen Werke sowie die Erörterung. „Ich wusste von Anfang an, dass ich das Gedicht weglasse“, verrät sie schmunzelnd. Mit der Maske hat sich Biunda arrangiert. Dennoch: „Irgendwann kriegt man keine Luft mehr“, sagt die 19-Jährige. „Beim Essen und Trinken durften wir sie kurz zur Seite schieben.“ Falls man es gar nicht mehr ausgehalten hätte, durfte man raus auf Flur oder Toilette und die Maske kurz absetzen. Rouven Gruber hat gute Laune. „Es hat richtig gut geklappt“, erzählt der 18-Jährige. Der Schülersprecher der IGMH hatte sich für das Lyrikthema entschieden und die komplette Zeit fürs Schreiben genutzt: „Ich hatte keine Zeit zum Korrekturlesen oder Essen.“

„Care-Paket“ zum Schriftlichen

Gefreut hat Gruber sich über die Aufmerksamkeit seiner Lehrerin Eva List: Die Pädagogin hat für jeden Schüler ein Care-Paket mit Leckereien wie Reiswaffeln und einem Smoothie vorbereitet. „Das hat mich noch mehr motiviert“, sagt er. Überhaupt ist er von dem Engagement der Lehrer angetan. „Die meisten haben sich viel Mühe gegeben.“ Froh ist er auch über den Präsenz-Unterricht, der neben dem Onlineunterricht stattfand. So fühlte sich Gruber gut vorbereitet. „Ich kann mir Sachen schnell beibringen, deshalb hat es gut funktioniert.“ Er gibt allerdings zu bedenken, dass dies nicht bei jedem Schüler der Fall ist. „Viele andere hätten sich besser vorbereitet gefühlt, wenn sie kein Homeschooling gehabt hätten.“

Seine Schulkameradin Lea Toth hat bei der Klausur das Werksvergleichende Thema gewählt. Inhaltlich hätte sie sich mit mehr Präsenzunterricht besser gefühlt, gesteht sie. Dennoch hat die 18-Jährige vieles zu Papier bringen können. Auch wenn sie gern noch mehr Zeit gehabt hätte. „Ich bin richtig erleichtert.“ Jetzt möchte Toth am liebsten gar nicht mehr über den Aufsatz nachdenken, sondern nur noch wissen, dass sie bestanden hat. Leider wird es weder eine Abschlussfahrt noch Abiball geben.

AdUnit urban-intext2

„Es ist unglücklich mit den Masken“, sagt Schulleiter Rainer Bade. „Aber es ist eine Vorgabe. Er hat Verständnis, dass man sich damit bei der Prüfung unwohl fühlt. „Ich bin sehr stolz, dass sich alle Schüler Tests unterzogen haben, entweder bei uns am Montag oder am Sonntag zu Schnelltests.“ Aufgrund der Corona-Bedingungen haben die Schüler 30 Minuten mehr Zeit zum Schreiben.“ Außerdem werden die Prüfungen ausschließlich im Haus kontrolliert. Die Noten werde man den Schülern trotzdem nicht schenken. „Der Anspruch muss bleiben“, so Bade.

Danae Michalopulou vom Ludwig-Frank-Gymnasium hat die Prüfung als „sehr fair“ empfunden. Die Lehrer hätten eine gute Vorauswahl in Bezug der Themen getroffen, findet die 18-Jährige. „Die Deutschprüfung war machbar und immer noch anspruchsvoll.“ Jetzt ist die Jugendbeirätin und Schulbeirätin erst einmal sehr erleichtert. „Man freut sich, wenn alles vorbei ist.“

AdUnit urban-intext3

Mehraufwand der Lehrer

Nicht ganz zufrieden mit seiner Prüfung ist Hannes Morgenthaler. „Es war einfach nicht mein Tag“, sagt der 19-Jährige, der die Waldorfschule besucht. „Mein Gefühl sagt mir, dass es nicht so gut gelaufen ist. Aber ein Gefühl kann ja auch mal trügen“, sagt der Jugendbeirat scherzend. Entschieden hatte er sich für den Werksvergleich von „Der Steppenwolf“ und „Der goldne Topf“.

AdUnit urban-intext4

Für Oskar Weiß, Schulsprecher des Feudenheim Gymnasiums und Mitglied des Mannheimer Schulbeirats, geht es erst am Donnerstag mit dem Abitur los. Es sei klar, dass man die Vorbereitung nicht mit der von anderen Jahrgängen vergleichen könne. Weiß sieht den Mehraufwand, den auch die Lehrer leisten mussten, um die Schüler zu unterstützen. „Am Ende des Tages war es auch für die Lehrer viel mehr Arbeit. Sie haben das Beste daraus gemacht.“ Weiß schreibt morgen seine Physikklausur. „Ich gehe mit einem neutralen Gefühl in die Prüfung und bin gut vorbereitet.“