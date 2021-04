Vom Lehrling in kurzen Hosen zum Behördenchef

Eigentlich wollte Udo Haug mit Ehefrau Brigitte seinen 80. Geburtstag an diesem 22. April fern der Heimat feiern. „Der Blick auf die Jesuitenkirche ist aber auch ganz schön“, sinniert der einstige Chef des Mannheimer Sozialamtes, der vor einigen Jahren von der Neckarpromenade neben das Barock-Gotteshaus gezogen ist. Udo Haug wohnt nicht nur in einem seniorengerechten Caritas-Neubau, er engagiert sich seit seiner Pensionierung auch in dem katholischen Wohlfahrtsverband – inzwischen als stellvertretender Vorsitzender des Caritasrates, so etwas wie ein ehrenamtlicher Aufsichtsrat.

Seine Berufsbiografie mit Laufbahnprüfungen zum Klettern auf der Karriereleiter dürfte heutzutage kaum noch möglich sein: Als 13-jähriger Bub startete er 1955 in kurzen Hosen eine Verwaltungsausbildung bei der Stadt Mannheim. Knapp 48 Jahre später wurde er als Chef des Sozialamtes mit Lobeshymnen verabschiedet. „Wir verlieren große Kompetenz“, würdigte Oberbürgermeister Gerhard Widder den damals 61-Jährigen, der beschlossen hatte, „solange zu gehen, wie es die anderen bedauern“.

Udo Haug hat eine Verwaltung erlebt, „die heute nicht mehr vorstellbar ist“. In der Vor-Ära des Kopierers mussten beispielsweise Akten mühsam abgetippt werden – selbstverständlich mit Kohlepapier für Schreibmaschinendurchschläge. Haug erzählt von Stenografen in Gemeinderatssitzungen, die mit spitzem Bleistift ganze Blöcke füllten. Das amtsinterne Miteinander war von Hierarchien geprägt. Als Lehrling habe er den vorgesetzten Sachbearbeiter statt mit Namen als „Herr Oberinspektor“ angesprochen.

Beim Hauptamt knüpfte Udo Haug erste Kontakte zu seiner späteren Wirkungsstätte und begleitete den Modellversuch Bezirkliche Sozialarbeit Mannheim Süd: Dass sich Fachkräfte vom Sozialamt wie Jugendamt gemeinsam um Familien mit Problemen kümmerten, war damals Neuland „und sehr spannend“, so Haug. 1979 wechselte er komplett ins Sozialdezernat – zunächst als Büroleiter. Bei dem Fachdezernenten Hans Martini habe ihn die Fähigkeit beeindruckt, Strategiekonzepte langfristig zu verfolgen. Beim Nachfolger Wolfgang Pföhler habe er erfahren, wie viel sich mit Pragmatismus und politischem Gespür samt Netzwerk erreichen lässt.

Seniorenbüro aufgebaut

1990 übernahm Udo Haug das Sozimalamt zunächst kommissarisch, zwei Jahre später avancierte er zum Chef eines Fachbereiches, der bei seinem Ausscheiden fast 400 Beschäftigte zählte. Dass er einen fürsorglichen Führungsstil pflegte und ohne autoritäres Gehabe als Autorität galt – dies bescheinigten ihm Kollegen bei der Verabschiedung. Gefragt nach Meilensteinen während seiner Amtsleitung nennt er den Ausbau der Angebote für alte Menschen – mit eigenem Seniorenbüro. Stolz ist er auf die Mannheimer Vermittlungsagentur, kurz MAVA, mit der Sozial- und Arbeitsamt als bis dahin getrennt agierende Behörden kooperierten, um arbeitsfähige Hilfeempfänger wieder in Lohn und Brot zu bringen. Bundesarbeitsminister Walter Riester sei damals angereist, um sich in der Neckarstädter Mittelstraße über den Vorläufer des Jobcenters zu informieren.

Auch wenn die Virus-Pandemie Reisepläne durchkreuzte, so hat Udo Haug (wettermäßig) gute Chancen, sich am runden Geburtstag mit seiner Frau in einem Strandkorb niederzulassen – ein solcher prangt nämlich auf der Terrasse.

