Wir fangen jetzt an, und man bemühe sich, immer wieder anzufangen, vom Guten zum Besseren.“ Als ich diesen Satz der hl. Teresa von Ávila (Buch der Gründungen 29,32) zum ersten Mal gelesen habe, habe ich ihn mir in mein Tagebuch geschrieben. Ich stelle mir die große geistliche Lehrerin vor, die durch die Lande zieht, Klöster gründet und dem Herrn nahe ist, und ich denke nicht an eine Anfängerin.

Ich bin zwar noch relativ jung, aber längst so alt, dass sich aus meinen Erfahrungen Denkmuster verfestigt haben, in die ich alles Neue hineinsortiere, eingetretene Pfade der Gewohnheit. Aber aus Teresas Worten spricht für mich etwas anderes: Sie bemüht sich, immer wieder anzufangen. Frisch und unverzagt und mit dem Zauber, der bekanntlich „allem Anfang innewohnt“. Frei von Last und Frust – ein unverbrauchter, neuer Anfang. Wäre das nicht ein guter Morgen? Und wenn es nur Sekunden währt, bis der Alltagstrott überwiegt, dann – fangen wir eben das nächste Mal wieder an. Man nehme nicht mehr und nicht weniger als einen erwartungsfrohen, unverzagten Anfang.

Zwei Leitplanken

Und für den weiteren Weg gibt Teresa zwei Leitplanken mit: „vom Guten“ und „zum Besseren“. Also fangen wir damit an, „vom Guten“ auszugehen. Glaube ich ihr das? Sie sagt: Jetzt ist es gut. Wenn ich die Welt und mich selber betrachte, neige ich oft zu einem ganz anderen Urteil. Es ist falsch, es ist zu viel, es ist schmerzhaft, es reicht nicht, es ist ärgerlich, es sollte besser anders sein… Manchmal ist das das Einzige, was ich sehe und fühle: So, wie es ist, ist es irgendwie nicht gut. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe hier stehen. Oder ich versuche den Schritt des Glaubens: So ist es auch gut für mich. Es ist wahrscheinlich nicht einfach. Doch immer wieder erfahren Menschen, dass man auch schwierige Zeiten – zumindest im Nachhinein – gütig und versöhnt anschauen kann: Es war gut so.

Und auch wenn jetzt vieles äußerlich und innerlich turbulent ist, ermöglicht uns Gott ein Ja zu unserem Ausgangspunkt: So, wie es jetzt ist, ist es gut für mich. Auch wenn ich das nicht verstehe. Ich versuche, das zu tun, was ich tun kann – und dann kann Gott aus allem, was mir geschieht, etwas Gutes machen.

Hoffnung statt Resignation

Der letzte Teil von Teresas Weisung geht sogar noch weiter: „zum Besseren“. Zur Wahl steht die Hoffnung in Konkurrenz mit der Resignation. Sich grimmig damit abzufinden, dass halt alles so ist, wie es ist, und man eh nichts machen kann, diese Sichtweise kann man immer haben. Man findet immer Unvollkommenes. Aber Teresas Weg lehrt das Vertrauen, dass es besser wird. Manchmal sieht man Hoffnungszeichen. Manchmal nicht. Aber Gott möchte alle Dinge zum Besten führen. Er wartet auf unsere freie und persönliche Zustimmung, nicht auf unser Verstehen: Ja, ich vertraue, dass er es zum Besseren verwandeln kann. Ich verstehe die Wege der himmlischen Vorsehung nicht. Aber es gibt sie. Ich glaube, dass Teresas Weisung zu dem Frieden führt, nach dem wir uns im Herzen sehnen. Und dieser Weg steht jedem offen. Wir sind frei, uns zu entscheiden: Ja, so ist es heute gut. Ich tue das Meine, und Gott wird es zum Besseren führen. Wer Ja zum Guten sagt, für den werden „alle Dinge zum Guten gereichen“.

Simon Gleichauf

Pastoralassistent in der

kath. Seelsorgeeinheit

Mannheim-Süd