Vollsperrung der Neckarauer Straße in Mannheim wieder aufgehoben

Mannheim. Die Neckarauer Straße in Mannheim ist am Donnerstagnachmittag stadtein- und stadtauswärts für den Fahrzeugverkehr als auch für Radfahrer, Fußgänger und den öffentlichen Personennahverkehr gesperrt worden. Wie die Polizei gegen 15 Uhr mitgeteit hat, sind gegen 9 Uhr mehrere umgestürzte Kamine gemeldet worden. Die Stadt Mannheim teilte am Donnerstagabend mit, dass die sturmbedingten Schäden am Dach eines Privathauses durch Schutznetze und ein Gerüst gesichert werden konnten, sodass die Straße seit circa 18 Uhr wieder für alle Verkehre freigegeben ist. (mit sh)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1