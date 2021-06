Mannheim. Ein Pkw und eine Straßenbahn sind aus bisher unbekannter Ursache gegen 18:46 Uhr zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Kollision in der Fahrlachstraße in Mannheim-Schwetzingerstadt. Derzeit ist die Straße in beide Richtungen gesperrt. Beide Fahrzeuge sind verkeilt und blockieren die Fahrbahn. Verletzt wurde nach jetzigem Ermittlungsstand niemand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

