Volle Lager – DUG stoppt Annahme

Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar (DUG) bittet, von der Abgabe weiterer privater Sachspenden abzusehen. „Schweren Herzens müssen wir einen vorläufigen Annahmestopp für private Sachspenden aussprechen“, erklärte die DUG. Die Organisation spricht allen Spenderinnen und Spendern einen großen Dank aus, weist aber daraufhin, dass die Lager ihre „absolute Kapazitätsgrenze erreicht“ hätten, was den Verein „vor logistische Probleme“ stelle. „Wir haben es mit Ihren Spenden geschafft, 30 Lkw in die Ukraine zu schicken.“ Firmen und Vereine, die bereits Sammlungen gestartet haben, könnten diese noch bis Freitag, 18. März, an den Sammelstellen der DUG abgeben, teilte die Organisation weiter mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer spenden möchte, dem empfiehlt der Verein eine Geldspende an die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar, mit dem Verwendungszweck „Ukrainehilfe 2022“ an die IBAN DE81 6709 2300 0033 1706 10. Für eine Spendenquittung muss auch die Adresse angegeben werden. seko

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2